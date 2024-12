Darts-WM 2025 mit gotthradt und Hempel heute live im Free-TV, Stream & Ticker

Die Darts-WM 2025 ist im vollen Gange. Am Donnerstag greifen im Ally Pally gleich zwei Deutsche ins Geschehen ein. Dazu ist Michael van Gerwen das erste Mal gefordert. SPORT1 ist live mit dabei.

Von Angang an dürfen sich die Stars der Szene keine Schwäche erlauben, weil jede Niederlage mit dem sofortigen Aus einhergeht. Folgerichtig ist auch an Tag fünf der Darts-WM 2025 für mächtig Spannung gesorgt.

Am heutigen Freitag sind mit Kai Gotthardt und Florian Hempel die nächsten deutschen Teilnehmer dran. Während Gotthardt nach seinem Auftaktsieg am Nachmittag gegen Stephen Bunting schon zum zweiten Mal ran muss, duelliert sich Hempel am Abend mit Jeffrey De Zwaan. Zudem bestreiten Ex-Weltmeister Michael van Gerwen sein erstes Match.