Darts-WM 2025 heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Littler und Barney greifen ein

Die Darts-WM 2025 bietet weiterhin Spektakel pur. Am Samstag finden die letzten beiden Spiele der ersten Runde statt. Mit Luke Littler greift einer der Topfavoriten ins Geschehen ein. Dazu will auch „Barney“ seine Auftakthürde meistern. SPORT1 ist live mit dabei.

Die Stars der Szene dürfen sich keine Schwäche erlauben, jede Niederlage bedeutet das sofortige Aus. Das musste zuletzt der „Bully Boy” schmerzlich erfahren. Folgerichtig ist auch an Tag sieben der Darts-WM 2025 für mächtig Spannung gesorgt.

Am heutigen Samstag steigen in der Nachmittagssession die letzten beiden Spiele der ersten Runde. Am Abend bestreitet einer der Top-Favoriten sein erstes Spiel, wenn Luke Littler auf Fallon-Sherrock-Bezwinger Ryan Meikle trifft. Auch die Darts-Legende Raymond van Barneveld greift ins Geschehen im Ally Pally ein.