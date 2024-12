Darts-WM 2025 mit Pietreczko, van Gerwen, Littler heute live im Free-TV, Stream, Ticker

Bei der Darts-WM stehen die nächsten Duelle in der 3. Runde an. Mittendrin ist Ricardo Pietreczko, der als letzter verblieber Deutsche um das Achtelfinale kämpft.

Der 30-Jährige bekommt es mit dem Engländer Scott Williams zu tun, der in der ersten Runde im Dezember bereits den Deutschen Niko Springer auszuschalten wusste. In Runde zwei folgte ein Sieg gegen Ex-Weltmeister Rob Cross. „Pikachu“ wird also gewarnt sein.

Statt wie bisher acht gibt es in den Sechzehntelfinals nur noch sechs Matches, also in jeder Session drei. Außerdem neu: In der dritten Runde kommt zum ersten Mal der Modus „Best-of-7″ zu tragen. Die Darts-Stars benötigen also vier Gewinnsätze, um weiterzukommen.