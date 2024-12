Darts-WM 2025 mit Pietreczko, van Gerwen und Littler heute live im Free-TV, Stream, Ticker

Die Spannung im Ally Pally spitzt sich immer weiter zu - und mit Luke Humphries ist der Titelverteidiger raus. Dafür geht es für Ricardo Pietreczko ums Viertelfinal-Ticket, ehe in der Abendsession Luke Littler und Michael van Gerwen an den Start gehen.

Die Spannung im Ally Pally spitzt sich immer weiter zu - und mit Luke Humphries ist der Titelverteidiger raus. Dafür geht es für Ricardo Pietreczko ums Viertelfinal-Ticket, ehe in der Abendsession Luke Littler und Michael van Gerwen an den Start gehen.

Die Darts-WM geht im Ally Pally in ihre entscheidende Phase. Nach den ersten zwei Achtelfinals am Sonntagabend, bei denen unter anderem Titelverteidiger Luke Humphries ausschied, stehen am Montag gleich sechs Kracher-Duelle an - mit Fokus auf Ricardo Pietreczko, dessen Achtelfinale gegen Nathan Aspinall das letzte Spiel in der Nachmittags-Session ist.