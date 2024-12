Darts-WM: Gegner witzelt über Luke Littler - und dessen Opa

Julius Schamburg 28.12.2024 • 17:55 Uhr Am Samstagabend prallen bei der Darts-WM zwei Welten aufeinander: Wunderkind Luke Littler duelliert sich mit Darts-Opa Ian White. Dessen Wege mit Littlers Familie kreuzen sich nicht zum ersten Mal.

Der nächste Gegner von Luke Littler hat es in sich: Der 54-jährige Ian White fordert bei der Darts-WM am Samstagabend zur Prime-Time (LIVE auf SPORT1) das 17 Jahre alte Wunderkind im Generationenduell heraus. Das Match ist die Fortsetzung einer fast schon in Vergessenheit geratenen Kneipenrivalität.

„Als ich mit dem Dartsport anfing, spielte ich gegen seinen Großvater, Phil Littler“, erklärte White in einem Interview mit der Sun. In Runcorn, einem kleinen Örtchen zwischen Manchester und Liverpool, haben White und Littlers Großvater für lokale Teams gespielt, trafen dabei einige Male aufeinander.

Darts-WM: White schwärmt von Littler

„Ich habe ihn ständig geschlagen! Ich habe viele Male gegen ihn gespielt, wir scherzten“, erzählte White, der sich selbst als die unangefochtene Nummer eins in Runcorn betitelt. Daran soll auch Luke Littler nichts ändern, der selbst bis zu seinem sechsten Lebensjahr dort lebte. „Ich will nur sagen, dass er aus Runcorn kommt - genau wie ich - also ist er die Nr. 2 und ich die Nr. 1″, gab sich White selbstbewusst.

Phil habe ihm damals schon gesagt, dass man sich vor Luke in Acht nehmen müsse. „Der Junge ist talentiert. Er hat den Dartsport auf die Landkarte gebracht“, schwärmte White. Littler sei der Grund, dass der Dartsport immer populärer werde, außerdem ziehe er Sponsoren an: „Das ist das Beste, was uns passieren konnte.“

Ehrfürchtig gab sich White dennoch nicht, Luke sei ja noch nicht einmal volljährig. „Er muss erstmal ein Bier trinken und was mit Mädchen unternehmen.“ Das Auftaktmatch von Littler habe er ebenfalls nicht verfolgt, stattdessen widmete er sich lieber dem Schwergewichtsboxen im Fernsehen.

Wer mit White trainiert, wird Weltmeister

Druck verspüre der Herausforderer ebenfalls keinen. „Ich werde da rausgehen und meine Darts spielen. Hoffentlich kommen die Neundarter rein - gegen Luke werde ich wahrscheinlich acht davon brauchen“, witzelte White. Der Engländer gilt als unkonventioneller Typ und hatte für den Zweitrunden-Sieg gegen Ritchie Edhouse am vergangenen Sonntag zwei Supermarkt-Tragetaschen voller Sachen mitgebracht.

Kurioserweise hat White gemäß eigener Angaben keine Dartsscheibe zu Hause, er trainierte aber in der Vergangenheit mit Darts-Größen wie Adrian Lewis, John Part, Michael Smith und Phil Taylor. Und er gewann Trainingsspiele gegen sie: „Da dachte ich mir: ‚Was ist hier los?‘“

