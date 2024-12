Darts-WM 2025: Dramatische Pleite für Hempel

SPORT1 23.12.2024 • 22:10 Uhr Florian Hempel verpasst trotz einer couragierten Leistung den Einzug in die dritte Runde bei der Darts-WM. Der deutsche unterliegt im Entscheidungssatz Daryl Gurney.

Florian Hempel verpasst den nächsten deutschen Coup hauchzart! Hempel verpasste es Ricardo Pietreczko in die dritte Runde bei der Darts-WM zu folgen.

Gegen den an Position 26 gesetzten Nordiren Daryl Gurney verlor Hempel denkbar knapp mit 2:3 in den Sätzen. Nach der Weihnachtspause trifft Gurney auf Jonny Clayton, der sich in der Nachmittagssession nach einem echten Thriller gegen Mickey Mansell durchsetzen konnte.

„Natürlich bin ich enttäuscht, raus zu sein. Ich hatte im vierten Satz das Gefühl, dass ich es zu Ende bringen kann und irgendwie auch muss. Genau dann gingen mir so ein bisschen die Triple flöten, habe sie erst im letzten Leg wiedergefunden“, ärgerte sich Hempel am SPORT1-Mikrofon.

Hempel spielte einen Drei-Darts-Average von 96,44 Punkten, sein Gegenüber Gurney kam auf 98,31 Punkte im Average.

Darts-WM 2025: Hempel bringt Gurney an den Rande der Niederlage

Im ersten Leg des ersten Satzes ließ sich Hempel zwar zunächst breaken, schaffte aber das direkte Re-Break um auf 1:1 zu stellen. Anschließend checkte der Wahlkölner 76 Punkte über die Doppel-4, hielt damit seinen Anwurf und ging zum ersten Mal in Führung. Das vierte Leg eröffnete Hempel mit einer 180, baute damit immensen Druck auf Gurney auf und schnappte sich nach zwei verpassten Darts auf Doppel-20 mit dem dritten Satzdart auf Doppel-10 den ersten Satz.

Es entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Gurney startete gut in den zweiten Satz, brachte seinen Anwurf durch, ließ dann aber einen Breakdart auf der Doppel-18 aus. Hempel bedankte sich und stellte auf 1:1 in den Legs. Dann drehte Gurney plötzlich auf, gewann seinen Anwurf souverän und checkte dann quasi aus dem Nichts 156 Punkte zum Break - und zum Satz.

Im dritten Satz brachte Hempel zunächst seinen Anwurf durch und breakte dann auf unorthodoxe Art und Weise, in dem er 74 Punkte über die Single-9, Single-15 und das Bulls Eye checkte. Bei seinem Anwurf hatte der gebürtige Dessauer dann kaum Probleme und checkte 82 Punkte über die Doppel-7 zur 2:1-Satzführung.

Hempel verpasst Doppel um Millimeter

Nach je zwei gewonnen Anwurf-Legs ging es im vierten Satz in den Decider. Als Hempel 64 Punkte mit zwei Pfeilen zum 2:2 in den Legs gecheckt hatte, brüllte SPORT1-Kommentator Basti Schwele: „Das ist so groß von Florian Hempel.“ Aber Gurney behielt im Anschluss die Nerven und glich in den Sätzen aus.

Anschließend konnte Hempel nicht mehr an sein Niveau aus der Anfangsphase anknüpfen. Trotzdem bekam der Deutsche noch die Chance auszugleichen. Beim 1:2-Rückstand in den Legs im fünften und entscheidenden Satz hatte Hempel eine Chance auf die Doppel-20, doch der Dart landete Millimeter unter dem Draht in der Single-20.

„Der ein Dart auf Topps geht eben nicht rein, dann ist das eben so. Heute war mir das Glück nicht so lange hold, wie vielleicht im letzten Jahr oder in dem ein oder anderen Spiel davor. So ist das im Sport, da entscheiden Millimeter im Darts. Ich habe gut angefangen, danach etwas nachgelassen. Letztes Spiel hat es noch gereicht, heute nicht“, bilanzierte Hempel.