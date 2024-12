Darts-WM 2025: Superstar Ed Sheeran bei Darts-WM aufgetaucht

Die Nachmittagsession der Darts-WM hat am Freitag noch gar nicht begonnen, da wird ein Weltstar im Alexandra Palace gesichtet. Während die Darts fliegen, interagiert er mit den Fans.

Was passiert, wenn sich einer der größten Musikkünstler der Geschichte und die größte Darts-Veranstaltung der Welt vereinen?

Das durften einige Fans am Freitagmittag im Alexandra Palace im Norden von London bei der Darts-WM (Alle Spiele LIVE auf SPORT1) miterleben. Noch vor Session-Beginn tauchte Sänger Ed Sheeran plötzlich in der Halle auf.

Der Interpret des Songs „Shape of You“, der alleine auf YouTube knapp 6,4 Milliarden Aufrufe hat, wurde über den abgesperrten Medienbereich in die VIP-Area geführt, wo auch die Freunde und Familien der Spieler sitzen.

Der Superstar, über 48 Millionen Follower auf Instagram, der in einer bunten Übergangsjacke mit Fellelementen auftauchte, sah sich fasziniert um und begutachtete die Bühne.

Darts-WM 2025: Ed Sheeran ext zur Freude der Fans ein Bier

Noch während des ersten Matches des Tages zwischen Stephen Burton und Alexander Merkx wurde Sheeran, der in Begleitung seines Managers Stuart Camp und einigen Security-Leuten die Halle betrat, dann durch den Spielergang hinter die Bühne geführt, um sich hinter den Kulissen der größten Darts-Bühne der Welt umzusehen.

Als Sheeran später wieder im VIP-Bereich auftauchte, bekamen auch einige Fans Wind davon. Hunderte stimmten einen Chorus an, in dem sie Sheeran zum Exen eines Bieres aufforderten, was der 33-Jährige mit Wohlwollen machte.