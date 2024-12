Darts-WM 2025: Viertelfinale! Price gewinnt Kracher

Gerwyn Price überzeugt im Achtelfinale der Darts-WM. Der Waliser besiegt Landsmann Jonny Clayton und steht in der Runde der letzten Acht.

Das Viertelfinale ist gebucht! Gerwyn Price hat am Sonntagabend sein Achtelfinale gegen seinen walisischen Landsmann Jonny Clayton bei der Darts-WM mit 4:2 gewonnen.

Price startete fulminant in die Partie und zeigte in den ersten beiden Sätzen eine überzeugende Leistung. Dadurch ging er schnell mit 2:0 in Führung.