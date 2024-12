Darts-WM 2025 heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Deutsches Ausrufezeichen?

SPORT1 16.12.2024 • 10:30 Uhr Die Darts-WM 2025 ist im vollen Gange. Am Montag greift im Ally Pally der erste von sechs deutschen Hoffnungsträgern ins Geschehen ein, zudem sind zwei Geheimfavoriten gefordert. SPORT1 ist live mit dabei.

Seit Sonntagabend fliegen die Pfeile im Londoner Ally Pally, wo das wichtigste Darts-Spektakel des Jahres stattfindet. Bei der Darts-WM 2025 kämpfen die 96 besten Spieler der Welt um die prestigeträchtige Trophäe.

Schon jetzt dürfen sich die Stars der Szene keine Schwäche erlauben, weil jede Niederlage mit dem sofortigen Aus einhergeht. Folgerichtig ist auch an Tag zwei der Darts-WM 2025 für mächtig Spannung gesorgt. Am heutigen Montag wird mit Kai Gotthardt der erste von sechs Deutschen gegen Alan Soutar gefordert sein. Doch darüber hinaus versprechen auch sieben weitere Partien hochklassigen Darts-Sport.

Darts-WM 2025: Hier können Sie Tag 2 heute kostenlos im TV und Stream verfolgen

TV : SPORT1

: SPORT1 Stream : SPORT1.de, SPORT1 App, YouTube

: SPORT1.de, SPORT1 App, YouTube Ticker: SPORT1.de

Die Darts-WM ist zum 21. Mal in Folge bei SPORT1 zu Hause, das rund 122 Stunden live berichtet. Natürlich werden auch die Matches vom Montag live und frei empfangbar im TV und kostenlosen Live-Stream zu sehen sein.

SPORT1 wird um 13:00 Uhr mit dem Countdown starten und um 13:30 Uhr live für die Nachmittags-Session ins legendäre Ally Pally schalten. Ab 20:15 wird SPORT1 selbstverständlich auch pünktlich zur Abend-Session live mit dabei sein.

Um 13 Uhr wird SPORT1 auch via YouTube live gehen und unter anderem die Matches von Kai Gotthardt und James Wade zeigen.

Darts-WM 2025: Alle Matches von Tag zwei im Überblick

Am heutigen Montag, 16. Dezember, stehen acht Duelle auf dem Spielplan. Hier sehen Sie im Überblick, welche Spieler gefordert sind.

Runde 1:

13:45 Uhr: Wesley Plaisier – Ryusei Azemoto



14:45 Uhr: Luke Woodhouse – Lourence Ilagan



15:45 Uhr: Alan Soutar – Kai Gotthardt

Runde 2:

16:45 Uhr: James Wade – Jermaine Wattimena

Runde 1:

20:15 Uhr: Niels Zonneveld – Robert Owen



21:15 Uhr: Connor Scutt – Ben Robb



22:15 Uhr: Cameron Menzies – Leonard Gates

Runde 2:

23:15 Uhr: Gerwyn Price – Keane Barry

Darts-WM 2025: Gotthardt als erster Deutscher gefordert

Am Montag beginnt die Darts-WM 2025 auch für die deutschen Fans so richtig. Mit Kai Gotthardt steht schließlich der erste von sechs Deutschen vor seiner Auftakt-Partie. Der 29-Jährige ist nach den Duellen Wesley Plaisier – Ryusei Azemoto und Luke Woodhouse – Lourence Ilagan um 15:45 Uhr an der Reihe. Sein Gegner wird der 46 Jahre alte Schotte Alan Soutar sein.

Gotthardt konnte sich mit seinem Sieg bei der PDC Europe Super League für die Darts-WM 2025 qualifizieren, ist dort aber eher einer der Underdogs. „The Tunnel“ wird in der Order of Merit der PDC auf Rang 135 geführt, während Soutar in diesem Ranking 50. ist. Der erfahrene Schotte hat 2022 und 2023 das WM-Achtelfinale erreichen können und ist folgerichtig auch heute leichter Favorit.

Darts-WM 2025: James Wade schließt Nachmittags-Session ab

Nach dem Gotthardt-Match wird James Wade ins Turnier-Geschehen eingreifen. Der 41 Jahre alte Engländer hat ein Freilos und wird in Runde zwei auf Jermaine Wattimena, der sich am Sonntag souverän mit 3:0 gegen Stefan Bellmont durchsetzte, treffen.

„The Machine“ hat bereits viermal das Halbfinale der PDC Weltmeisterschaft erreicht und hofft in diesem Jahr auf den großen Coup. Allerdings gehört Wade nicht zu den Top-, sondern eher zu den Geheimfavoriten.

Darts-WM 2025: Gerwyn Price setzt den Schlusspunkt

Die Abend-Session läuft mit den Duellen Niels Zonneveld – Robert Owen, Connor Scutt – Ben Robb und Cameron Menzies – Leonard Gates an und findet ihren Höhepunkt um 23:15 Uhr. Dann wird „The Iceman“ Gerwyn Price die Bühne betreten. Der Weltmeister aus dem Jahr 2021 hat zwar in den letzten Jahren nicht durchwegs überzeugen können, gehört aber zu den Spielern, die an einem guten Tag kaum zu stoppen sind.

Der Waliser bekommt es am Montag mit Keane Barry zu tun. Der Ire setze sich etwas überraschend am ersten Turniertag mit 3:1 gegen Kim Huybrecht durch.

Darts-WM 2025: Deutsche Starter und Favoriten

Bei der Darts-WM 2025 werden erstmals sechs Deutsche mit dabei sein. Neben Kai Gotthardt wollen auch Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel, Niko Springer im Ally Pally den ein oder anderen Coup landen.