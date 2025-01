Darts: Was Luke Littler mit seinem Weltmeister-Preisgeld kaufen will

Luke Littler ist der jüngste Darts-Weltmeister aller Zeiten und sichert sich durch den Triumph auch ein sattes Preisgeld. Was der 17-Jährige mit seinem Preisgeld machen will, weiß er schon.

Luke Littler hat am vergangenen Freitag Geschichte geschrieben, als er sich im Alter von nur 17 Jahren zum jüngsten Darts-Weltmeister aller Zeiten krönte. Neben dem sportlichen Erfolg brachte ihm dies auch ein sattes Preisgeld von 500.000 Pfund (rund 580.000 Euro) ein. Was der Fanliebling, der bisher durch einen eher bescheidenen Lebensstil auffiel, damit eigentlich anfangen will? Die Antwort: Endlich ein eigenes Auto kaufen.