Darts-WM 2025: Deshalb trägt van Gerwen eine Zahnspange

Die gesamte Darts-Welt blickt am Freitagabend auf Michael van Gerwen und Like Littler. „Mighty Mike” trägt eine Zahnspange, SPORT1 klärt auf.

Michael van Gerwen gehört zu den größten Aushängeschilder des Darts-Sports: Unverkennbar wird MvG auch am Freitagabend wieder auf die Ally-Pally-Bühne marschieren und sich mit Shooting-Star Luke Littler im Finale der Darts-WM duellieren. Das Finale, das SPORT1 LIVE im TV überträgt, beginnt um 21.15 Uhr. Aber wieso trägt der dreimalige Weltmeister eine Zahnspange?

Der Niederländer hat ein Jahr voller Operationen hinter sich. Zur Jahresmitte hatte sich van Gerwen einer intensiven Zahn- und Kiefer-Operation unterziehen müssen, anschließend wurde ihm eine Zahnspange eingesetzt. „Ich werde die nächste Zeit nicht so aussehen und klingen wie sonst“, hatte van Gerwen bereits im Juli angekündigt.

Darts-WM: MvG ließ sich den Kiefer brechen

Die einfachsten Dinge bereiteten MvG im Alltag Probleme. „Selbst auf eine Scheibe Schinken konnte ich nicht richtig beißen. Und weil mein Oberkiefer zu klein ist, bekam ich weniger Sauerstoff durch die Nase.“ Daraufhin litt van Gerwen auch an Kopfschmerzen und Schlafproblemen.

„Das hat sich wirklich nicht gut angefühlt, aber es muss sein, um es zusammenzuhalten“, sagte MvG nach dem Eingriff. Die Zahnspange wird ihn wohl noch eine Weile begleiten. „Mein Unterkiefer ist auf der Suche und möchte wieder in seine alte Position zurückkehren. Ich hatte einen starken Unterbiss. Ein Steak oder ein zähes Baguette, das ist immer noch ein No-Go.“

Van Gerwen muss sich erneut operieren lassen

Im September kündigte van Gerwen an, dass ein weiterer Eingriff vonnöten sei. Eine Operation am Fuß steht ebenfalls noch aus. „Der Knorpel wird sich ausdehnen, deshalb muss das irgendwann operiert werden“, erklärte der 35-Jährige. Wann er den Eingriff angehen will, ließ er noch offen.