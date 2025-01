Darts-WM 2025: Luke Littler vs. Michael van Gerwen - das Finale der Gegensätze

Stefan Junold 03.01.2025 • 18:10 Uhr Das Spektakel Darts-WM 2025 gipfelt im Finale zwischen Luke Littler und Michael van Gerwen. Es ist ein Duell der Gegensätze - und der Superlative.

Kronprinz gegen König, Wunderkind gegen den Reichsten der Geschichte, Leisesprecher gegen Großmaul - das Duell Luke Littler gegen Michael van Gerwen lässt sich in vielerlei Weisen charakterisieren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Während des Finals winken den übertragenden TV-Sendern Einschaltquotenrekorde, die mediale Aufmerksamkeit dürfte nie höher gewesen sein, auf Social Media werden sich Darts-Begeisterte und Gelegenheitsinteressierte die Finger wundposten.

Pulverisiert Littler van Gerwens WM-Rekord?

Doch was macht diese Paarung so besonders? Littler könnte mit seinen 17 Jahren und elf Monaten zum jüngsten PDC-Weltmeister der Geschichte aufsteigen. Rekordhalter bisher: van Gerwen, der 2014 im Alter von 24 Jahren triumphierte.

{ "placeholderType": "MREC" }

„The Nuke“ könnte eine neue Ära einleiten - oder „Mighty Mike“ seine zementieren. Die beiden sind zusammen mit Phil Taylor die begnadetsten Dartspieler der Historie. Der Engländer ist Rekordweltmeister, van Gerwen gewann das meiste Preisgeld und die meisten Titel, Littler wird das größte Talent zugesprochen und könnte in sämtlichen Facetten neue Dimensionen erreichen.

Und schließlich geht es in diesem Endspiel schlichtweg um jede Menge Prestige, die Sid-Waddell-Trophy, 500.000 Pfund Siegerpreisgeld und Platz zwei in der PDC Order of Merit hinter Luke Humphries.

Wer diese Meriten einfahren wird, klärt sich heute Abend ab 21.15 Uhr (ab 19.10 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM), 20.15 Uhr Ortszeit im Londoner Alexandra Palace vor 3500 Zuschauern. SPORT1 nimmt die beiden Anwärter noch einmal genauer unter die Lupe.

Die Aussagen

Van Gerwen spuckt auf der Pressekonferenz nach den Halbfinals wie gewohnt die größeren Töne, doch auch Littler gibt sich selbstbewusst und siegessicher.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Luke war schon einmal da, aber er durfte nur dran (am WM-Titel, Anm. d. Red.) riechen. Und ich sorge dafür, dass es auch dabei bleibt!“, betont der Niederländer und lässt auch den Satz fallen, er habe „Eier aus Stahl“. MvG sagt auch: „Ich bin nur ins Finale gekommen und das Finale bedeutet nichts. Ich will gewinnen und das ist das einzige, was für mich zählt.“

Littler unterstreicht: „Michael war in zahlreichen Finals. Das ist erst mein zweites, aber ich weiß, was ich letztes Jahr falsch gemacht habe und ich bin mir sicher, dass ich es zurechtrücken werde.“ Der 17-Jährige ergänzt: „Es würde mir alles bedeuten, diesen Titel zu holen, aber mein einziger Fokus liegt darauf, morgen Abend sieben Sätze zu gewinnen.“

Die Typen

Der junge Engländer ist für sein Alter - am 21. Januar wird er 18 - erstaunlich abgezockt und professionell. Er erledigt die Medienarbeit geduldig, beantwortet Fragen zumeist kurz und auf den Punkt. Privat ist Littler ein großer Fußball-Fan, sein Herz schlägt für Manchester United.

Er zockt gerne Videospiele und verhehlt seine Liebe für Fast Food nicht. Auf Social Media ist der Teenager aus Runcorn ein Superstar und bisweilen sehr aktiv. 2024 war er der meistgegoogelte Sportler. Littler gilt manchmal als trainingsfaul, kann sich das bei seinem Talent aber erlauben. Seine größten Kumpel auf dem PDC Circuit sind Nathan Aspinall und Stephen Bunting.

Bei van Gerwen ist bekannt, dass er zumeist zu seinen Landsleuten den meisten Kontakt pflegt und mit ihnen trainiert. Der Niederländer ist ein akribischer Arbeiter, der seine Karriere äußerst professionell vorantreibt. Seine Aktivität in den sozialen Medien hält sich in Grenzen, im Fußball fiebert er mit PSV Eindhoven.

Der Familienvater - mit Ehefrau Daphne hat er zwei Kinder - stammt aus Boxtel und ist in Vlijmen wohnhaft. Er betont, dass ihm die Familie stets wichtiger ist als Darts. Im Umgang mit den Medien agiert MvG sehr abgebrüht, verhält sich je nach Laune aber hin und wieder rüpelhaft.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Karriere

Die Laufbahnen der beiden zu vergleichen, hinkt natürlich ein wenig, da Littler erst am Anfang steht und van Gerwen seit rund 20 Jahren aktiv ist. Doch es sind bereits Tendenzen zu erkennen, dass der Youngster den Niederländer in den Schatten stellen könnte.

2023 wurde „The Nuke“ Juniorenweltmeister der PDC - im ersten Anlauf. Van Gerwen gewann diesen Titel nie. Littler schaffte es gleich bei seiner ersten WM ins Finale, MvG erst im sechsten Versuch. Bei seiner Premiere unterlag er Taylor in Runde eins.

Ob Littler van Gerwens Rekorde wie 114,05 Punkte im Average bei einem WM-Match, 25 Titel in einem Jahr oder 17 perfekte Darts in einem Spiel knacken kann, steht in den Sternen. Dass er aber die drei WM-Titel der „Green Machine“ übertrumpfen wird, davon sind die Experten überzeugt.

Und Littler hat selbst ebenfalls schon in seinem ersten Jahr auf der Tour Bestwerte gesetzt, die mit den Ohren schlackern lassen: vier 9-Darter, Titel auf der World Series, European Tour, bei Players Championship, in der Premier League und beim Grand Slam jeweils im ersten Anlauf. Auch der Durchschnitt von 140,91 Punkten in einem Satz bei der laufenden WM ragt als historische Leistung heraus.

Karriere-Statistiken & Fakten - Littler vs. van Gerwen

Luke Littler Michael van Gerwen Alter 17 35 Land England Niederlande Spitzname „The Nuke“ „Mighty Mike“ Pfeile Target, 23g Winmau, 21,5g Walk-on-Song „Greenlight“ von Pitbull „Seven Nation Army“ von The White Stripes PDC Tour Card seit 2024 2007 WM-Titel 0 3 WM-Finals 2 7 PDC-Titel 10 160 Karrierepreisgeld in Pfund 1.013.500 11.564.564 9-Darter 5 27 Siege im direkten Duell 6 6 Instagram-Follower ~1,5 Millionen ~570.000

Statistiken zur Darts-WM 2025