Darts-WM: Denkwürdige Rekordshow im Ally Pally!

SPORT1 01.01.2025 • 17:11 Uhr Michael van Gerwen liefert sich mit Callan Rydz einen spektakulären Schlagabtausch und zieht ins WM-Halbfinale ein. Van Gerwen und Rydz stellen einen neuen Rekord auf.

Michael van Gerwen steht im Halbfinale der Darts-Weltmeisterschaft! Der Niederländer hat sich mit dem Engländer Callan Rydz einen spektakulären Schlagabtausch geliefert und das Weiterkommen gefeiert. Van Gerwen besiegte Rydz mit 5:3 und trifft morgen im WM-Halbfinale auf Chris Dobey.

Van Gerwen siegte letztlich mit einem Average von 103,10 Punkten, während Rydz sogar 103,88 Punkten durchschnittlich erzielte. Mit 31 180er-Aufnahmen stellten beide Spieler einen neuen WM-Rekord für die meisten 180er in einem WM-Viertelfinale auf.

Rydz gewann letztlich sogar ein Leg mehr als van Gerwen, unterlag dennoch knapp. „Er wird nicht ganz so am Boden zerstört sein, weil er weiß, dass war eines der besten WM-Viertelfinal-Spiele aller Zeiten!“, fasste SPORT1-Experte Robert Marijanovic zusammen.

Hochklassiges Niveau von Beginn an

Die Begegnung begann hochklassig: Beide Akteure spielten im ersten Satz einen Average über 100 Punkten, Michael van Gerwen lieferte zudem mit einem spektakulären 154er-Finish über die Doppel-17 ein echtes Highlight. Der Niederländer brachte seinen Anwurf durch und holte sich das 1:0.

Im zweiten Satz schlug Rydz sehenswert zurück, breakte van Gerwen und sicherte sich durch ein 3:0 mit einem Average nahe der 110 Punkte den 1:1-Satzausgleich.

Auch Satz drei blieb heiß umkämpft, beide Spieler zeigten erstmals größere Schwächen auf die Doppelfelder. Van Gerwen ließ beim Stand von 2:1 in Legs einen Set-Dart auf Doppel-20 liegen, Rydz nutzte den Fehler eiskalt aus und glich zum 2:2 aus. Das fünfte und entscheidende Leg in Satz drei brachte van Gerwen souverän ins Ziel und ging in den Sätzen mit 2:1 in Führung.

Satz vier warf wieder Rydz an - und der Engländer ließ wie auch in Satz zwei wenig anbrennen. Mit einem Average von 104.29 Punkten glich Rydz zum 2:2 aus und erwies sich als der erwartet schwere Brocken für van Gerwen.

Der fünfte Satz beginn ausgeglichen, beide Spieler brachten ihren Anwurf durch. Das dritte Leg eröffnete Michael van Gerwen mit sieben perfekten Darts, verpasste anschließend aber die Triple-19. Das Leg holte sich „Mighty Mike“ dennoch, aber auch Rydz schnappte sich im Anschluss sein Anwurf-Leg mit elf Darts. Zum dritten Mal ging ein Satz, den MVG anwarf, in ein fünftes entscheidendes Leg - und wieder setzte sich der Niederländer durch.

Nachdem van Gerwen zunächst auf die Doppel-5 verpasste, setzte Rydz einen Satz-Dart knapp über die Doppel-20 - und MVG sicherte sich über die Doppel-1 die 3:2-Satzführung.

Rydz lässt nicht locker

Im sechsten Satz ließ van Gerwen seine Klasse aufblitzen. Der 35-Jährige breakte Rydz mit einem 11-Darter zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung in Legs und warf anschließend an. Über die Doppel-18 stellte van Gerwen auf 4:2 in Sätzen, beide Spieler spielten einen Average jenseits der 108 Punkten.

Den siebten Satz eröffnete van Gerwen mit sechs perfekten Darts und stellte auf 1:0. Doch Rydz gab nicht auf - und gewann die nächsten drei Legs auf beeindruckende Art und Weise. 99 Punkte nahm Rydz über die 19 und zwei Mal Doppel-20 aus dem Board und verkürzte in den Sätzen auf 3:4.

Den achten Satz begannen sowohl Rydz als auch van Gerwen stark, beide brachten ihren Anwurf ins Ziel. Das dritte Leg bot sich für van Gerwen zunächst zum Break an, doch Rydz blieb eiskalt und checkte 72 Punkte zur 2:1-Führung in Legs. Van Gerwen blieb unbeeindruckt und glich anschließend zum 2:2 aus. Das fünfte entscheidende Leg spielte van Gerwen zum Break und entschied das Spiel über die Doppel-16 für sich.

MVG wütend: „Komm schon, hör auf damit“

SPORT1-Experte Max Hopp kam nach der Begegnung nicht mehr aus dem Staunen heraus. „Was für eine Partie. Die beiden haben es sich richtig gegeben, das war ein Battle auf Augenhöhe.“ Vor allem die Doppelquote der beiden Spieler hatte es Hopp angetan. Van Gerwen nutzte 17 von 38 Würfen auf die Doppel (44,74%), Rydz sogar 18 von 39 Würfen (46,15%). „Das Finishing war heute brutal gut.“

Das wusste auch van Gerwen nach dem Spiel anzuerkennen. „Er hatte fantastische Finishes. Vor allem die über zweimal Doppel-18 und Doppel-20. Ich wurde wütend und dachte: ‚Komm schon, hör bitte auf damit‘. Das war in einer Phase, in der ich der bessere Spieler war. Aber ich habe zugelegt, als es nötig war“, so der Niederländer bei Sky UK.

„Habe ein bisschen geweint“

Wie nah ihm der Erfolg über Rydz persönlich ging und wie viel er letztlich bedeutete, verriet van Gerwen nach dem Spiel bei SPORT1.