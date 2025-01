Darts-WM heute LIVE: Uhrzeit und Modus - Das ändert sich beim WM-Finale

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen gegen Phänomen Luke Littler lautet das Endspiel der Darts-Weltmeisterschaft 2025. Weil nur noch das eine letzte Spiel in der Abend-Session anstehet, ändert sich die Startzeit und es geht nicht wie gewohnt um 20.15 Uhr bzw. 20.45 Uhr wie in den Halbfinals los. Steigt MvG zum erst zweiten viermaligen PDC-Weltmeister auf oder krönt sich der 17-jährige Littler erstmals zum Weltmeister? Das Traumfinale verspricht legendär zu werden!

Darts-WM 2025: Hier sehen Sie das WM-Finale heute live und gratis im TV und Stream

Darts-WM: Dann geht es los mit dem Finale MvG vs. Littler

Um 21.15 Uhr wird der Walk-On für das Duell van Gerwen gegen Littler starten. Bei SPORT1 werden Sie aber schon vorher bestens unterhalten! Natürlich gibt es das Endspiel mit Walk-on und in voller Länge LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM auf SPORT1.de .

Finale der Darts-WM 2025: So ist der Modus

Wer die Sid-Waddell-Trophy gewinnen will, muss also sieben Sätze gewinnen. Der Set-Modus bleibt dabei gleich - drei Legs bis zum Satzgewinn sind Gesetz. Im Falle eines 2:2 nach Legs im 13. Satz geht es mit zwei Legs Vorsprung weiter, erst beim Stand von 5:5 würde das Sudden-Death-Leg folgen und das Finale entscheiden.

In der WM-Geschichte kam dies bisher dreimal vor - immer war Rekordweltmeister Phil Taylor beteiligt: BDO-Finale 1992 (Taylor vs. Mike Gregory), PDC-Finale 2004 (Taylor vs. Kevin Painter) und natürloch im legendären Endspiel 2007, das Raymond van Barneveld gegen Taylor gewann.