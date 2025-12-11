Darts-WM 2026 heute live im TV, Stream und Ticker: Littler gefordert

SPORT1 11.12.2025 • 17:00 Uhr Die Darts-WM 2026 beginnt mit Session eins. Gefordert sind unter anderem Titelverteidiger Luke Littler, Michael Smith und der deutsche Hoffnungsträger Arno Merk. SPORT1 ist heute live im TV, Stream und Ticker mit dabei.

Die Darts-WM im legendären „Ally Pally“ von London beginnt. Am heutigen Donnerstag, 11. Dezember, fliegen die ersten Pfeile und der Kampf um die wichtigste Darts-Trophäe und ein Sieger-Preisgeld in Höhe von einer Million Pfund beginnt.

Ehe es am 3. Januar 2026 zum finalen Showdown kommt, gilt es für die Stars der Szene sechs Partien erfolgreich zu gestalten. Bereits in der ersten Session am Donnerstag (ab 20 Uhr auf SPORT1) sind Titelverteidiger Luke Littler und der der deutsche Hoffnungsträger Arno Merk im Einsatz.

Darts-WM 2026: So sehen Sie den Auftakt heute live im TV und Stream

Die Darts-WM 2026 ist wie schon in den letzten Jahren bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen im Ally Pally zum 22. Mal live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube.

SPORT1 ist vom ersten Pfeil am 11. Dezember bis zum finalen Pfeil am 3. Januar live mit dabei. Folgerichtig wird auch die erste Session live im TV und im Stream gezeigt. Die Übertragung am heutigen Donnerstag beginnt um 19 Uhr mit dem Countdown zur Darts-WM, ehe von 20 Uhr bis Mitternacht die ersten Matches übertragen werden.

Die Matches können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM 2026 heute live: Deutsche Hoffnung macht den Auftakt

Erstmals in der Geschichte der Darts-WM sind acht deutsche Profis mit dabei. Spannend wird es direkt zum Start, da Arno Merk im ersten Spiel der WM auf Kim Hybrechts trifft.

Der 33-Jährige konnte in diesem Jahr erstmals ein Viertelfinale auf der Challenger Tour erreichen und stand in der Players Championship in Hildesheim erstmals in Runde drei. Zuletzt qualifizierte er sich mit zwei Turniersiegen in der PDC Europe Next Gen für die Super League und schnappte sich mit dem Finalsieg über Daniel Klose das Ticket für die WM.

Hybrechts ist seit 14 Jahren auf PDC-Ebene aktiv und stand 2012 im WM-Viertelfinale sowie 2013 im Finale des World Cup of Darts. Zwar liegen seine größten Erfolge recht lange zurück, jedoch ist der 40 Jahre alte Belgier dennoch favorisiert.

Darts-WM 2026 heute live: Smith und Titelverteidiger Littler gefordert

Unmittelbar im Anschluss an die Partie Merk vs. Hybrechts treffen Michael Smith und Lisa Ashton aufeinander. Der Bully Boy hat seit seinem WM-Coup 2023 mit Formschwankungen zu kämpfen. Ashton, die als eine von fünf Frauen an den Start geht, kam bei ihren bisherigen vier WM-Teilnahmen nie über die erste Runde hinaus und möchte nun für eine Überraschung sorgen.

Um 22 Uhr heißt es dann Bühne frei für Titelverteidiger Luke Littler. Der Weltranglisten-Erste aus Großbritannien bekommt es mit Darius Labanauskas zu tun. Der 49 Jahre alte Litauer drang 2020 bis ins WM-Viertelfinale vor, ist gegen Littler aber der klare Underdog.

Das Duell zwischen Madars Razma und Jamai van den Herik bildet den Abschluss von Tag eins.

Gespielt wird in Runde eins im Best-of-five-Modus.

Darts-WM heute live: Die Duelle an Tag eins im Überblick

Donnerstag, 11. Dezember 2025