Darts-WM 2023: Weltmeister Michael Smith verrät - Dieser Deutscher war der härteste Gegner

Von seinen Emotionen überwältigt war der „Bully Boy“ auch nach seinem letzten Pfeil auf der Ally-Pally-Bühne. In diesem Augenblick wollte er so dringend zu seiner Familie und mit ihnen feiern, dass er für einen kurzen Moment sogar den Handschlag mit seinem Finalgegner Michael van Gerwen vergessen hatte. „Als ich letztes Jahr das Finale verloren hatte, habe ich mit meinem ältesten Sohn hinter der Bühne geweint. Damals habe ich ihm versprochen, dass ich in einem Jahr wieder hier stehen werde und dann gewinne. Das macht den Erfolg natürlich noch spezieller.“