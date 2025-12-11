Darts-WM 2026: Wunderkind Luke Littler lässt nichts anbrennen

Julius Schamburg 11.12.2025 • 22:45 Uhr Luke Littler ist in seinem Auftaktmatch bei der Darts-WM gegen Darius Labanauskas erfolgreich. Das Wunderkind liegt zunächst zurück, lässt dann aber die Muskeln spielen.

Mission Titelverteidigung erfolgreich gestartet! Luke Littler hat sein Auftaktmatch bei der Darts-WM 2026 souverän gewonnen, musste sich dabei aber ordentlich strecken.

Das 18 Jahre alte Wunderkind aus Warrington (England) ließ dem Litauer Darius Labanauskas beim 3:0 in Sätzen letztlich kaum eine Chance, auch wenn sich der Außenseiter vehement gegen die Niederlage wehrte.

Littler überzeugte wie gewohnt mit seinem Scoring und landete schließlich bei 101,54 Punkten im Drei-Dart-Average. Bei Labanauskas waren es 95,25 Punkte im Average. „The Nuke“ traf 64,29 Prozent seiner Versuche auf die Doppel, sein Gegenüber verwandelte 45,45 Prozent auf die Doppel.

Darts-WM: Zwei Decider - Littler muss sich strecken

Der siebenmalige WM-Teilnehmer Labanauskas startete mit einem Highlight-Moment in die Partie, als er im ersten Leg 130 Punkte über Bullseye checkte. Der erste Satz wurde schließlich erst im Decider entschieden. Littler behielt auf der Doppel-20 die Nerven und checkte 76 Punkte zum ersten Break der Partie, gleichbedeutend mit dem Satzgewinn. Der Superstar ließ sich für sein Checkout feiern und bot den Fans eine kleine Tanzeinlage.

Auch den zweiten Satz sicherte sich Littler im Decider. Es war ein Durchgang ohne jegliche Breaks, in dem beide Spieler bei ihrem Anwurf vollends überzeugen konnten. Littler ballte nach dem Satzgewinn die Faust und schien zunehmend erleichtert.

Im dritten Satz ging Labanauskas mit 1:0 in Legs in Front. Bei eigenem Anwurf war es dann Littler, der mit einem High-Finish (124) auf 1:1 stellte. Und Littler kam immer besser in Fahrt: Mit einem weiteren High-Finish (120 Punkte) stellte er auf 2:1 in Legs. „Er muss heute schon kämpfen für den Sieg“, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic unmittelbar vor Ende der Partie. Der Shootingstar gewann auch das nächste Leg und damit das Match.

Darts: Als Labanauskas im Ally Pally den 9-Darter warf

Am Donnerstagabend waren beide Spieler von einem 9-Darter jedoch weit entfernt. Im zweiten Leg des dritten Satzes warf Littler zwar sechs perfekte Darts (sechsmal Triple-20), der siebte Pfeil landete allerdings nur in der Single-20.

Darts-WM 2026: Wer soll Luke Littler stoppen?