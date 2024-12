Darts-WM: Darum ist Fallon Sherrocks Gesicht stark geschwollen

Wer das Auftaktmatch bei der Darts-WM von Fallon Sherrock verfolgt hat, dem wird das ungewöhnliche stark geschwollene Gesicht der „Queen of the Palace“ aufgefallen sein - es ist die Folge eines gesundheitlichen Problems.

Queen of Darts verliert Auftaktmatch

Jetzt soll alles besser werden: „Ich komme sehr gut mit meinen Medikamenten zurecht und kann wieder gut spielen“, gab sich Sherrock zuversichtlich. Das Erstrunden-Duell gegen ihren Landsmann Meikle ging allerdings mit 2:3 in den Sätzen verloren. Sherrock wartet damit also weiter auf einen WM-Erfolg seit ihrem Durchmarsch in die dritte Runde im Jahr 2020.

Im vergangenen Jahr sprach Sherrock in einem Interview mit dem Daily Star ausführlicher über ihre Gesundheit. „Ich muss die Krankheit immer noch in den Griff bekommen“, sagte sie damals. „Meine Nieren arbeiten nur noch mit 23 Prozent Kapazität und ich muss sie auf diesem Niveau halten. Denn wenn sie auf 15 Prozent sinken, droht die Dialyse.“

Sherrock verzichtet auf Alkohol

Die Dialyse ist ein Verfahren, mit dem das Blut eines Menschen von giftigen Stoffen gereinigt wird, wenn die Nieren dazu nicht mehr in der Lage sind. Das will Sherrock in jedem Fall vermeiden. „Früher hatte ich eine Reihe von Medikamenten in Flaschen, aber jetzt nehme ich nur noch Kalziumtabletten für meine Knochen und Natriumtabletten für meine Nieren - etwa drei pro Tag.“ Außerdem benötigt Sherrock regelmäßig Injektionen und etwa alle sechs Monate eine Bluttransfusion, um ihre Eisenwerte aufrechtzuerhalten.