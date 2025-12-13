Darts-WM: Gabriel Clemens liefert Show!

Julius Schamburg 13.12.2025 • 23:54 Uhr Der nächste Deutsche steht in der zweiten Runde! Gabriel Clemens landet bei der Darts-WM einen überzeugenden Auftaktsieg und sorgt dabei für einen echten Highlight-Moment.

Gabriel Clemens hat zum Auftakt der Darts-WM 2026 einen überzeugenden Sieg gelandet und ist Arno Merk in die zweite Runde gefolgt.

Der WM-Halbfinalist von 2023 gewann sein Erstrundenmatch gegen den US-Amerikaner Alex Spellman souverän mit 3:0 in Sätzen. Bemerkenswert: Clemens gewann die ersten acht Legs in Folge und gab nur ein einziges Leg ab!

Deutsche Darts-Stars unterstützen Clemens

„Die Anspannung war schon da. Das muss man schon sagen. Ich glaube, ich habe gar nicht schlecht gespielt. Ein Sieg hier im Ally Pally tut immer gut“, sagte Clemens bei SPORT1.

Neben zahlreichen deutschen Fans durfte Clemens auch auf die Unterstützung von Merk und Lukas Wenig bauen, die ebenfalls im Ally Pally vor Ort waren.

„Ich habe gedacht, die Deutschen kommen erst Weihnachten, aber es waren heute schon genug da. Und viele mit meinem Shirt“, freute sich Clemens.

Darts-WM: Clemens nimmt den Big Fish raus!

Und Clemens stellte direkt zu Beginn sein Können unter Beweis: Im zweiten Leg checkte Clemens das höchstmögliche Finish, den Big Fish. Das gelang bei dieser WM zuvor nur dem Engländer Rob Cross. Für Clemens war es das erste Maximum-Checkout auf der Ally-Pally-Bühne. Zufrieden reckte er seinen Zeigefinger in die Höhe.

Nach dem 170er Finish von Clemens sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic begeistert: „Das ist doch schon wieder Gänsehaut-Feeling hier!“ Wenig später gewann Clemens auch das dritte Leg und damit den ersten Satz.

Der „German Giant“ spielte 90,93 Punkte im Drei-Dart-Average, bei „The Jackal“ waren es 83,58 Punkte. Auf die Doppel war Clemens zu 50 Prozent erfolgreich. Spellman beendete die Partie mit einer Doppelquote von 33,33 Prozent.

Der unglaubliche Run von Clemens ins WM-Halbfinale

Clemens hat ein schwieriges Jahr hinter sich und enthüllte im November, dass er an Arthrose leidet. Aber der Deutsche hat beste Erinnerungen an den Alexandra Palace: 2023 erreichte Clemens als erster Deutscher der Geschichte das WM-Halbfinale.