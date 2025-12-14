Darts-WM heute live im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - Deutscher Debütant startet ins Turnier

SPORT1 14.12.2025 • 10:45 Uhr Am Sonntag kommt es bei der Darts-WM zu einem deutschen Debüt. Lukas Wenig greift ins Geschehen ein - ebenso wie einige große Namen.

Auch am Sonntag fliegen bei der Darts-WM im Alexandra Palace von London wieder die Pfeile - und ein deutscher Starter greift erstmals ins Geschehen ein. Bei seinem WM-Debüt wird der 31 Jahre alte Lukas Wenig dem Niederländer Wesley Plaisier gegenüberstehen.

Wenig wird das erste Spiel der Abendsession bestreiten, die Partie ist für 20.15 Uhr angesetzt. Zuvor stehen am Nachmittag schon vier weitere Partien auf dem Programm.

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag vier live im Free-TV und Gratis-Stream

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. Übertragen wird das Geschehen aus dem Ally Pally zum 22. Mal live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube .

SPORT1 ist bis zum letzten Pfeil am 3. Januar live mit dabei. Die TV-Übertragung am Sonntag startet mit der Nachmittagssession ab 13.45 Uhr. Am Abend um 20 Uhr startet dann die Abendsession. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM live: Wenig gibt Debüt

Den Auftakt macht am Sonntag der Brite Ritchie Edhouse. Die Nummer 27 der PDC Order of Merit bekommt es mit dem neuseeländischen Außenseiter Jonny Tata zu tun.

Ebenfalls schon am Nachmittag im Einsatz: Edhouses Landsmann Joe Cullen: Dieser steht in einem rein britischen Duell Bradley Brooks gegenüber.

Am Abend schlägt dann die große Stunde von Wenig, der erstmals an der WM teilnimmt. „Luu“ bestreitet gleich die erste Partie der Abendsession. Gegen Plaisier (Nummer 84 der Order of Merit) ist der gebürtige Marburger (Nummer 61) auf dem Papier sogar leicht favorisiert.

Mit Dimitri Van den Bergh und Stephen Bunting folgen dann große Namen auf das deutsche WM-Debüt.

Darts-WM heute live: Die Duelle an Tag vier im Überblick

Sonntag, 14. Dezember 2025

Nachmittagssession (ab 13.45 Uhr):

Ritchie Edhouse (England/Nr. 27) - Jonny Tata (Neuseeland)

Dom Taylor (England) - Oskar Lukasiak (Schweden)

Richard Veenstra (Niederlande) - Nitin Kumar (Indien)

Joe Cullen (England/Nr. 32) - Bradley Brooks (England)

Abendsession (ab 20.00 Uhr)

Lukas Wenig (Marburg) - Wesley Plaisier (Niederlande)

Dimitri Van den Bergh (Belgien/Nr. 23) - Darren Beveridge (Schottland)

Stephen Bunting (England/Nr. 4) - Sebastian Bialecki (Polen)