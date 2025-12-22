Darts-WM: Humphries lässt Kult-Opa keine Chance

Moritz Pleßmann 22.12.2025 • 23:10 Uhr Mit einer starken Vorstellung zieht Luke Humphries in die dritte Runde der Darts-WM ein. Kult-Opa Paul Lim wird trotz eines schwächeren Auftritts gefeiert.

Dieser Leggewinn wurde jedoch frenetisch von den Fans gefeiert. „Es wäre ihm so zu gönnen gewesen, der Ally Pally geht steil wie bei einem 9-Darter“, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele, als Lim zuvor die ersten Chancen auf die Doppel verpasste. Beim erfolgreichen Wurf wurde es dann richtig laut.

Darts-WM: Humphries dominiert in allen Belangen

Insgesamt dominierte aber die Nummer zwei der Setzliste und ließ dem „Singapore Slinger“ keine Chance. Mit 97,21 Punkten im Drei-Dart-Average scorte Humphries deutlich besser als Lim (85,24 Punkte).

Dadurch konnte sich der 71-Jährige lediglich sieben Versuche auf Doppel erspielen, von denen er einen traf (14,3 Prozent). „Cool Hand Luke“ traf neun seiner 18 Versuche (50 Prozent).

Die Fans im Ally Pally feierten Kult-Opa und Legende Lim trotz seines schwächeren Auftritts und stimmten zur Melodie des Beatles-Hits „Hey Jude“ mehrmals „Paul-Lim“-Gesänge an.

Debütant Manby in dritter Runde

Zum Abschluss der Abendsession feierte WM-Debütant Charlie Manby den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere.

Gegen den US-Amerikaner Adam Sevada setzte sich der 20-Jährige glatt mit 3:0 in Sätzen durch. „Er hat das heute sehr souverän gespielt“, bewertete SPORT1-Experte Philip Brzezinski. Manby spielte 90,88 Punkte im Drei-Dart-Average und traf 47,4 Prozent seiner Doppelversuche.