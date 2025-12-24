Darts-WM: Legende über K.o. von Peter Wright - "Furchtbar anzusehen"

Julius Schamburg 24.12.2025 • 13:45 Uhr Peter Wright scheidet bei der Darts-WM in der zweiten Runde aus. Die Leistung des Schotten sorgt für Gesprächsstoff. Wayne Mardle hat einen Ratschlag für „Snakebite” parat.

Wayne Mardle hat sich zum denkwürdigen K.o. von Peter Wright bei der Darts-WM 2026 geäußert und dem zweimaligen Weltmeister einen Ratschlag gegeben.

„Es war furchtbar anzusehen”, sagte Mardle bei Sky Sports über die krachende 0:3-Niederlage des Schotten gegen den deutschen Teilnehmer Arno Merk (alle Spiele der Darts-WM LIVE auf SPORT1).

Darts-WM: Peter Wright enttäuscht gegen Arno Merk

„Einen Champion, eine Legende unseres Sports, jemanden, der zum Wachstum des Sports beigetragen hat, so zu sehen. Ich habe es kein bisschen genossen”, wurde Mardle deutlich.

Wright spielte gegen Merk erschreckende 79,20 Punkte im Average und war bei lediglich zwei seiner 15 Würfe auf die Doppel erfolgreich. Die britische Boulevard-Zeitung The Sun schrieb von „seiner schlechtesten Leistung jemals”.

Dennoch rät der TV-Experte, der bei der PDC-Weltmeisterschaft viermal das Halbfinale erreichte, Wright dazu, keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen.

Welche Folgen hat das Ausscheiden von „Snakebite“?

„Er hat immer gesagt: ‚Ich will nicht in Rente gehen, ich liebe meinen Job‘, deshalb möchte ich nicht, dass er eine spontane Entscheidung trifft, nur weil es bei der Weltmeisterschaft passiert ist", erklärte Mardle.

Der 52-Jährige betonte, wie herzzerreißend Enttäuschungen bei der WM sein können. Mit vier Halbfinal-Niederlagen spricht Mardle aus Erfahrung.