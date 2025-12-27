Darts-WM: Littler rechnet mit dem "Schlimmsten" gegen Suljovic

Felix Kunkel 27.12.2025 • 13:47 Uhr Luke Littler spricht vor dem Duell mit Mensur Suljovic über seine Erwartungen. Vom ungewöhnlichen Spielstil des Österreichers will er sich nicht beirren lassen.

„Egal, ob es der Spieler ist, gegen den du spielst, oder das Publikum - du musst immer vom Schlimmsten ausgehen. Wenn es dann nicht so schlimm ist, wie gedacht, bin ich froh darüber“, wird der 18-Jährige vor dem Duell um den Einzug ins Achtelfinale bei Sky Sports zitiert.

Um Littlers kommenden Gegner hatte es zuletzt großen Wirbel gegeben: Suljovic sah sich nach seinem Zweitrundensieg gegen Joe Cullen Betrugsvorwürfen seines Kontrahenten ausgesetzt. Im Spiel hatte der Österreicher häufiger aufreizend lange gejubelt und sich bei seinen Würfen viel Zeit gelassen.

Darts-WM: Littler will seinen Rhythmus nicht anpassen

Littler, der Suljovic nach Cullens Vorwürfen bereits in Schutz nahm, will sich vom speziellen Spielstil des 53-Jährigen nicht beirren lassen. „Ich werde mein Spiel nicht anpassen“, betonte er nun. „Ich werde nicht langsamer werfen oder anders zum Board gehen. Ich trainiere und spiele so weiter wie immer.“

Es ist das erste Mal, dass sich Littler und Suljovic auf einer großen Bühne gegenüberstehen werden. Auch wenn die Rollen angesichts der Ausgangslage klar verteilt scheinen, warnt der Weltmeister davor, seinen Sieg automatisch vorauszusetzen.

„Auf dem Papier erwarten alle, dass der Gesetzte gewinnt“, erklärte Littler. „Du bist nicht ohne Grund so weit oben in der Rangliste. Aber diese Spiele musst du trotzdem erst spielen und gewinnen.“

Littler hat sich noch kein Titelziel gesetzt

Große Ankündigungen vor seinem Duell mit „The Gentle“ vermied Littler. Während er nach seinem WM-Triumph Anfang Januar noch davon gesprochen hatte, dass er Phil Taylors Rekord angreifen könne, sagte „The Nuke“ jetzt auf die Frage nach konkreten Titelzielen: „Nicht wirklich. Es geht immer darum, ob jemand Phil Taylors Rekord brechen kann. Ich persönlich glaube nicht, dass das jemand schaffen wird.“

Taylor gewann in seiner Karriere insgesamt 16 Weltmeisterschaften (14 bei der PDC, zwei bei der Vorgänger-WM der BDO). „Ich habe mir selbst noch keine Zahl gesetzt“, meinte Littler. „Ich bin mir sicher, dass dieser Tag kommen wird und ich mir dann eine Zahl aussuchen werde.“