Darts-WM: Luke Humphries weiter - jetzt wartet eine Legende

Julius Schamburg 13.12.2025 • 23:08 Uhr Luke Humphries steht bei der Darts-WM in der zweiten Runde. Der Weltmeister von 2024 gewinnt gegen seinen Landsmann und trifft nun auf eine Legende.

Luke Humphries ist seinem großen Rivalen Luke Littler bei der Darts-WM 2026 in die zweite Runde gefolgt.

Der Engländer ließ seinem Landsmann Ted Evetts anfangs keine Chance, wackelte nach 2:0-Satzführung kurz und gewann letzten Endes souverän mit 3:1 in Sätzen.

Darts-WM 2026: Humphries fordert Darts-Legende

Vor fünf Jahren hatte Lim bei der Darts-WM noch gegen Humphries gewonnen. Nun kommt es zur großen Revanche.