Darts-WM: Luke Humphries weiter - jetzt wartet eine Legende

Luke Humphries ist seinem großen Rivalen Luke Littler bei der Darts-WM 2026 in die zweite Runde gefolgt.
Humphries weiter - Legende wartet
Der Engländer ließ seinem Landsmann Ted Evetts anfangs keine Chance, wackelte nach 2:0-Satzführung kurz und gewann letzten Endes souverän mit 3:1 in Sätzen.
Darts-WM 2026: Humphries fordert Darts-Legende
In der zweiten Runde ist Humphries gegen Kult-Spieler Paul Lim gefordert, der den Ally Pally beben ließ und Jeffrey de Graaf aus dem Turnier warf (3:1).
Vor fünf Jahren hatte Lim bei der Darts-WM noch gegen Humphries gewonnen. Nun kommt es zur großen Revanche.
„Cool Hand Luke“ spielte 98,58 Punkte im Drei-Dart-Average, bei „Super Ted“ waren es 85,66 Punkte. Humphries traf 33,33 Prozent seiner Würfe auf die Doppel, Evetts war bei 31,25 Prozent seiner Versuche erfolgreich.
2024 krönte sich Humphries erstmals zum Weltmeister. Im Vorjahr scheiterte er völlig überraschend im Achtelfinale an Peter Wright (1:4).