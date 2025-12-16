Darts-WM: Max Hopp schwärmt von Luke Humphries

Stefan Junold 16.12.2025 • 14:06 Uhr Nach seiner siegreichen Rückkehr bei der Darts-WM erklärt Max Hopp, welchen Topstar er sich zum Vorbild genommen hat.

„Ich sehe im Practice Room, was möglich ist. Ich war vor zwei Tagen mit Luke Humphries im Spielerhotel am Practice Board und ich habe mich gefühlt wie er“, sagte der „Maximiser“ auf der Pressekonferenz und ergänzte: „Das ist auch echt ein Typ, zu dem ich aufschaue und wo ich sage: ‚Hey, der hat so viel in seinem Kopf beseitigt. Der hat sich so fokussiert und ist so ein krasser Spieler geworden, wobei es damals gar nicht danach aussah.‘ In diese Schiene würde ich zu gerne gehen.“

Darts-WM: Hopp sieht Chance gegen Woodhouse

„Ich möchte jetzt einfach einen Fuß vor der anderen setzen. Nicht zu viel auf einmal. Aber ich bin mir meiner Stärken bewusst, auch meiner Schwächen natürlich. Wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann einfach viel Gutes passieren“, führte der erste deutsche PDC-Turniersieger weiter aus.

Fünf Jahre nach seinem letzten Einsatz auf der Bühne des Ally Pally präsentierte sich Hopp in einer phasenweise blendenden Form. Er warf gegen Lukeman sieben 180er und war in den entscheidenden Momenten zur Stelle.

In der zweiten Runde bekommt es der 29-Jährige am Montag mit Luke Woodhouse zu tun. „Ich bin dort nicht chancenlos, es kommt auf mich an. Ich muss mein Spiel definitiv noch ein bisschen anheben. Woodhouse hat sich gegen Krcmar phasenweise schwergetan. Wenn ich mit einer guten Präsenz rangehe, kann es auf jeden Fall ein Sieg werden“, blickte Hopp auf SPORT1-Nachfrage auf die anstehende Aufgabe voraus.