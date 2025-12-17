Darts-WM: Plötzlich taucht die "Ally-Pally-Wespe" in einer ARD-Show auf

Raphael Weber 17.12.2025 • 19:31 Uhr Die Darts-WM ist auch in einer beliebten ARD-Quizshow Thema. Die „Ally-Pally-Wespe“ bringt zwei Comedy-Stars in Not - eine Zuschauerin hilft.

Die „Ally-Pally-Wespe“ treibt nicht nur bei der Darts-WM auch in diesem Jahr ihr Unwesen, sie hat es sogar bis in die ARD geschafft - genauer gesagt: in die Show „Wer weiß denn sowas?“ mit Moderator Kai Pflaume.

Am Mittwochabend sah sich das Rateteam bestehend aus Bernhard Hoëcker und Jürgen von der Lippe mit der Frage konfrontiert, was genau denn die „Ally-Pally-Wespe“ sei. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM in der ARD: Es geht um die „Ally-Pally-Wespe“

Als Antwortmöglichkeiten bot Moderator Pflaume einen Trickstoß beim Snooker an, „bei dem der Spieler blitzschnell zusticht“, dass es sich um eine „nach ihrer Erfinderin benannte Schlagbewegung beim Wrestling“ handele - oder eben um einen „regelmäßigen tierischen Störenfried bei der Darts-WM“.

Comedian Hoëcker wusste daraufhin von der Darts-WM zu berichten: „Elton (Moderator und Entertainer, einst auch Teil der ARD-Show, Anm. d. Red.) war mal da und hat gesagt, er habe sehr gestunken.“ Ob es nach Wespen gestunken habe, wie von der Lippe daraufhin wissen wollte, blieb aber unbeantwortet. „Das konnte er nicht so genau sagen“, berichtete Hoëcker über Eltons Erfahrungen, „er hat gemeint, er habe sich dran gewöhnt, bevor er es identifiziert hat.“

Zuschauerin hilft TV-Stars aus der Patsche

Trotz Bezug zur Darts-WM war von der Lippe aber noch nicht völlig überzeugt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da ein Wespennest haben und es nicht irgendwann weggemacht hätten“, meinte der Komiker und Musiker. Weil das Rateteam unschlüssig war, wurde das Publikum befragt.

Eine Dame, die daraufhin aufstand, half Hoëcker und von der Lippe weiter. „Ally Pally ist in England, wie Bernhard schon sagte, und das ist Antwort B. Die Darts-WM ist jedes Jahr dort“, wusste die Zuschauerin.

Moderator Pflaume fragte aber nochmal nach: „Und da sagst du, gibt es einen tierischen Störer?“ Darauf wollte sich die Helferin nicht festlegen: „Das weiß ich jetzt nicht, aber Ally Pally ist definitiv.“

Zur Bestätigung wurde daraufhin in einem Video die richtige Antwort gezeigt.

Die „Ally-Pally-Wespe“ bei der Darts-WM 2026