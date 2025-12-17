Darts-WM: Schindler im Ally Pally erstmals mit anderem Walk-on-Song

Raphael Weber , Luca Utz 17.12.2025 • 21:37 Uhr Deutschlands Nummer 1 Martin Schindler lief lange zu einem Rammstein-Song ein. Bei der Darts-WM 2026 ist aber ein anderes Lied zu hören.

Der 29-Jährige wird wieder zum Hit „Without me“ von US-Rapper Eminem einlaufen - und nicht mit „Ich will“ von Rammstein, das Schindler zuletzt auf der PDC European Tour wieder genutzt hatte.

Darts-WM: Diesen Walk-on-Song nutzt Schindler

Schon beim World Grand Prix 2025 im Oktober hatte die deutsche Nummer 1 damit für fragende Gesichter gesorgt, als er erstmals mit dem Eminem-Song zur Bühne marschierte.

Damals wunderte sich auch SPORT1-Experte Max Hopp während der Übertragung. „Vielleicht weil er es gut findet, ich glaube aber, dass sein Originalsong von Rammstein in England lizenztechnisch nicht verfügbar oder nicht erlaubt ist“, mutmaßte Hopp, der bei der WM sein Auftaktmatch gegen Martin Lukeman gewonnen hat. Auch beim Grand Slam of Darts lief Schindler zu Eminem ein.

Schindler bekommt es in der ersten Runde der Darts-WM am Mittwoch im letzten Match der Abendesession ab ca. 23 Uhr (LIVE im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER) mit dem Engländer Stephen Burton (67 in der Order of Merit) zu tun.

Warum Schindler schon einmal vom Rammstein-Song abwich

Der Wechsel beim World Grand Prix war nicht das erste Mal, dass Schindler von „Ich will“ abwich. Nachdem es 2023 schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann gab, distanzierte sich Schindler vorerst. 2024 betonte er aber auch: „In England kommt der Song einfach nicht richtig an. Die Interaktion fehlt.“

Bei vergangenen Weltmeisterschaften lief Schindler zu „Another Brick in the Wall“ von Korn ein, einem Metal-Cover des Klassikers von Pink Floyd.