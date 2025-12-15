Nach Darts-WM-Eklat: PDC-Boss kündigt Konsequenzen an

Matthew Porter, Geschäftsführer der PDC (Professional Darts Corporation), hat auf den Wutausbruch von Cameron Menzies bei der Darts-WM 2026 (alle Spiele LIVE auf SPORT1) reagiert.
Darts-Boss kündigt Konsequenzen an
„Ich habe mit Cameron und seinem Management gesprochen, bevor er den Veranstaltungsort verlassen hat, und er weiß, dass er Unterstützung von der PDC und der PDPA erhalten kann”, erklärte Porter in einem Statement der PDC.
Darts-WM 2026: Menzies entschuldigt sich nach Wutausbruch
Menzies war nach der Niederlage gegen Charlie Manby (2:3) zu seinem Tisch gegangen, auf dem sein Wasser und seine Pfeile lagen, und schlug dreimal heftig von unten dagegen. Die Sachen flogen vom Tisch, der beinahe umkippte. Der Schotte verlor komplett die Nerven und schlug sich seine Hand blutig.
Menzies entschuldigte sich anschließend in einem Statement für seinen Wutausbruch auf der Bühne. Außerdem droht eine Geldstrafe durch die DRA (Darts Regulation Authority) in womöglich fünfstelliger Höhe.
Porter: „Jeder Vorfall dieser Art wird gemeldet“
„Jeder Vorfall dieser Art wird der Darts Regulation Authority zur Überprüfung gemeldet, aber unsere oberste Priorität ist die Gesundheit und das Wohlergehen des Spielers“, stellte Porter klar.
Die britische Zeitung The Sun berichtet, dass Menzies umgehend ins Krankenhaus gebracht wurde, um seine Hand untersuchen zu lassen.
Peter Wright reagiert auf Eklat um Menzies
Der zweimalige Weltmeister Peter Wright, der wenig später sein Auftaktmatch gegen Noa-Lynn van Leuven siegreich gestaltete (3:0), wurde auf der Pressekonferenz auf Menzies‘ Ausraster angesprochen.
„Cammy ist ein toller Dartspieler. Er hat offensichtlich an seine Fähigkeiten, sein Spiel geglaubt und sich für dieses Turnier sehr viel ausgerechnet, dass er weit kommen kann und im Ranking Fortschritte macht, wie es jeder möchte. Ich kann seine Reaktionen nicht erklären. Aber man fühlt Enttäuschung in sich, wenn man Würfe verfehlt. Das ist das Schwierigste“, sagte Landsmann Wright.