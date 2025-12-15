Nach Darts-WM-Eklat: PDC-Boss kündigt Konsequenzen an

Julius Schamburg , Stefan Junold 15.12.2025 • 22:52 Uhr Cameron Menzies rastet bei der Darts-WM aus und schlägt sich die Hand blutig. PDC-Boss Matthew Porter reagiert und kündigt Konsequenzen an.

„Ich habe mit Cameron und seinem Management gesprochen, bevor er den Veranstaltungsort verlassen hat, und er weiß, dass er Unterstützung von der PDC und der PDPA erhalten kann”, erklärte Porter in einem Statement der PDC.

Darts-WM 2026: Menzies entschuldigt sich nach Wutausbruch

Menzies war nach der Niederlage gegen Charlie Manby (2:3) zu seinem Tisch gegangen, auf dem sein Wasser und seine Pfeile lagen, und schlug dreimal heftig von unten dagegen. Die Sachen flogen vom Tisch, der beinahe umkippte. Der Schotte verlor komplett die Nerven und schlug sich seine Hand blutig.

Menzies entschuldigte sich anschließend in einem Statement für seinen Wutausbruch auf der Bühne. Außerdem droht eine Geldstrafe durch die DRA (Darts Regulation Authority) in womöglich fünfstelliger Höhe.

Porter: „Jeder Vorfall dieser Art wird gemeldet“

„Jeder Vorfall dieser Art wird der Darts Regulation Authority zur Überprüfung gemeldet, aber unsere oberste Priorität ist die Gesundheit und das Wohlergehen des Spielers“, stellte Porter klar.

Die britische Zeitung The Sun berichtet, dass Menzies umgehend ins Krankenhaus gebracht wurde, um seine Hand untersuchen zu lassen.

Peter Wright reagiert auf Eklat um Menzies

Der zweimalige Weltmeister Peter Wright, der wenig später sein Auftaktmatch gegen Noa-Lynn van Leuven siegreich gestaltete (3:0), wurde auf der Pressekonferenz auf Menzies‘ Ausraster angesprochen.