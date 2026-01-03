Darts-WM: Littler vs. van Veen! Die besondere Geschichte hinter dem WM-Finale

Johannes Vehren 03.01.2026 • 18:31 Uhr Luke Littler und Gian van Veen treffen im Finale der Darts-WM 2026 aufeinander. Die beiden Youngster stehen für den Generationswechsel im Darts.

Jetzt geht es um die Sid Waddell Trophy und das Preisgeld von einer Million Pfund! Luke Littler will am Samstagabend seinen Titel bei der Darts-WM (Das Finale LIVE auf SPORT1, Countdown ab 19 Uhr) verteidigen - zugleich hat Gian van Veen die große Chance, zum ersten Mal Weltmeister zu werden. Eines ist schon vorab klar: es wird historisch!

Im Dartsport findet seit einigen Monaten eine Zeitenwende statt. Young Guns wie Littler und van Veen preschen in die Weltspitze vor und lassen die alte Garde hinter sich. Bei seinem Abschied am heutigen Abend ruft John McDonald als Master of Ceremonies einen 18- sowie einen 23-Jährigen auf die Bühne des Alexandra Palace. Es ist das jüngste WM-Finale der Geschichte.

Darts-WM: „Klingt verrückt, gegen Littler als Favorit zu gelten“

Dabei ist besonders bemerkenswert, dass die beiden Kontrahenten bereits ein WM-Finale gegeneinander bestritten haben. Am 26. November 2023 trafen sie im Endspiel der Junioren-WM aufeinander. Damals gewann Littler mit 6:4 in Legs.

Nach seinem Halbfinaltriumph gegen Gary Anderson wurde van Veen darauf angesprochen. Der 23-Jährige konnte sich noch genau daran erinnern, dass ihm die Buchmacher damals sogar die größeren Siegchancen gaben. Das könne man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, meinte der Niederländer: „Es klingt wirklich verrückt, gegen Luke Littler als Favorit zu gelten. Aber das war damals der Fall.“

Littler seit November die Nummer eins der Welt

Trotz ihrer Jugend und der noch kurzen Zeit auf der PDC-Tour gehen beide Akteure mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ins Finale. Nachdem sich Littler 2025 zum jüngsten Weltmeister der Geschichte gekrönt hat, dominierte er das vergangene Jahr.

Der Engländer gewann neben der WM noch sechs weitere Major-Turniere und steht seit dem 16. November an der Spitze der Order of Merit. Für ihn ging es in den vergangenen drei Wochen ausschließlich darum, seinen Titel zu verteidigen - alles andere wäre eine riesige Überraschung.

Van Veen gewinnt erstes Major-Turnier

Van Veen hat ebenfalls ein starkes Jahr 2025 hinter sich. Nach seinem Zweitrundenaus bei der WM war der Niederländer nur die Nummer 29 der Welt und legte im Anschluss eine Wahnsinnsentwicklung hin.

Im Oktober gelang ihm ein großer Meilenstein in seiner Karriere, denn er gewann mit der European Darts Championship seinen ersten Major-Titel. Durch seine starken Ergebnisse und seinen derzeitigen Run bei der WM ist van Veen im Liveranking die Nummer drei der Welt und hat Michael van Gerwen nach 13 Jahren als Nummer eins der Niederlande abgelöst.

Nach dem ersten Sieg bei der WM überhaupt marschiert van Veen

Dabei ging es für den 23-Jährigen vor der WM erst einmal darum, endlich seinen ersten Sieg im Ally Pally einzufahren. Bei seinen vorherigen beiden Teilnahmen hatte er immer direkt sein erstes Match verloren. Unbeeindruckt davon marschierte van Veen bei der Darts-WM 2026 durchs Feld.

Aufgrund seiner Scoringpower (Turnier-Average von 102,16 Punkten) und Doppelquote (51,23 Prozent) ist es für seine Gegner ganz schwierig, Sätze gegen ihn zu gewinnen. Dennoch musste van Veen 13-mal in ein Deciding-Leg und verlor davon nur eins. Nur Gary Anderson luchste ihm einen Decider im Halbfinale ab.

„Mein allererster Traum war es, bei der Weltmeisterschaft zu sein, ich habe nicht davon geträumt, ins Finale zu kommen – es fühlt sich großartig an", sagte van Veen und fügte selbstbewusst hinzu: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich den Titel gewinnen kann. Ich fühle mich auf der Bühne wirklich gut.“

Auf eine Littler-Gala folgt die nächste

Und Littler? Der wurde bisher eigentlich kaum geprüft, gab lediglich vier Sätze in sechs Partien ab. Das 18 Jahre alte Wunderkind spielt den höchsten Turnier-Average von 103,44 Punkten, hat von allen Spielern, die mehr als ein Spiel bei der WM absolviert haben, die beste Doppelquote (54,79 Prozent) sowie die zweitmeisten 180er-Aufnahmen (57) auf seinem Konto.

„Ich habe jedes Recht, zu glauben, dass ich den Titel gewinnen kann, aber ich sage nie, dass ich gewinnen werde“, erklärte Littler im Nachgang seines 6:1-Erfolgs gegen Ryan Searle.

Wie reagieren die Fans?

Am Samstagabend wird es spannend zu beobachten, auf welcher Seite die Fans im Alexandra Palace stehen werden. Im Laufe des Turniers legte sich Littler mit ihnen an, weil ihn die Buhrufe sowie Pfiffe störten. Seither begleitet ihn ein Mix aus Fangesängen und Buhrufen. Speziell beim Walk-on wurde es zuletzt laut und eher ungemütlich für den Superstar.

Auch van Veen hatte im Halbfinale gegen Sympathieträger Anderson mit Buhrufen und Pfiffen zu kämpfen, denn das Publikum wollte am Freitagabend unbedingt, dass der Schotte ins Finale einzieht.

Der 23-Jährige reagierte im Nachgang zwar etwas frustriert, konnte sich aber auch in die Lage der Zuschauer hineinversetzen und nahm es ihnen nicht übel.

Karriere-Statistiken & Fakten - Littler vs. van Veen

Luke Littler Gian van Veen Alter 18 23 Land England Niederlande Spitzname „The Nuke“ „The Giant“ Pfeile Target, 23g Red Dragon, 21g Walk-on-Song „Greenlight“ von Pitbull „Astronomia“ von Vicetone PDC Tour Card seit 2024 2023 WM-Titel 1 0 WM-Finals 3 1 PDC-Titel 21 4 Karrierepreisgeld in Pfund 2.170.500 912.500 9-Darter 8 1 Siege im direkten Duell 3 3 Instagram-Follower ~2 Millionen ~103.000

Statistiken zur Darts-WM 2026