Darts-WM: Gänsehaut! Emotionale Botschaft von Littler

Vincent Wuttke 03.01.2026 • 23:34 Uhr Luke Littler überrascht mit seinen ersten Worten nach dem WM-Sieg. Es wird emotional.

Gerade erst hatte Luke Littler bei der Darts-WM mit einem 7:1 im Finale gegen den Niederländer Gian van Veen seinen Titel verteidigt, da zeigte er mit seinem ersten Statement einmal mehr seine Reife - und sorgte für einen besonderen emotionalen Moment.

Denn als das 18 Jahre junge Wunderkind wenige Augenblicke nach dem letzten Dart auf der Bühne gefragt wurde, wie sich der Moment anfühlt, überraschte Littler.

Darts-WM: Besondere Worte von Littler nach dem Titel

„Ich weiß es gar nicht. Es fühlt sich unglaublich an. Zunächst einmal möchte ich mich bei John McDonald und George Noble bedanken – sie hatten eine fantastische Karriere“, meinte Littler. Der Zeremonienmeister und der Caller verabschieden sich nach dem Finale in den Ruhestand und hinterlassen eine große Lücke in dem Sport.

Der Weltmeister fügte an: „In meinem ersten Jahr ist Russ Bray in den Ruhestand gegangen, und jetzt sind auch diese beiden Legenden nicht mehr da. Ich glaube, ich komme etwas zu spät zur Party.“

Littler denkt an Anthony Joshua

Doch damit nicht genug. Littler dachte vor allem an einen britischen Superstar: Anthony Joshua. „Ich wollte das schon sagen, aber natürlich weiß das jeder, was mit Anthony Joshua und seinen Jungs und seinem Team passiert ist. Mögen seine Freunde in Frieden ruhen.“

Schließlich beendete Littler sein erstes Statement mit einem in England sehr bekannten Zitat von Joshua: „The first time was so nice. I had to do it twice.“ (zu Deutsch.: Das erste Mal war so schön, dass ich es ein zweites Mal machen musste.)