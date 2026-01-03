Newsticker
Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Das Finale mit Littler und van Veen

WM-Finale heute LIVE im TV

Das Finale der Darts-WM 2026 ist ein historisches. Mit Luke Littler und Gian van Veen stehen sich zwei Youngster auf der größten Bühne des Sports gegenüber – mit Rekorden und einer offenen Titelfrage. Wer holt im Ally Pally den Titel?
Luke Littler spricht mit SPORT1 nach seinem dritten Finaleinzug in Folge über das Halbfinale und die möglichen Gegner für das WM-Finale.
SPORT1
Die Darts-WM 2026 erreicht ihren Höhepunkt. Am Finalabend kommt es im Londoner Alexandra Palace zum Duell der nächsten Generation: Luke Littler trifft auf Gian van Veen.

Der Titelverteidiger fordert den Final-Neuling heraus – es ist das jüngste WM-Finale der Geschichte. (Am Samstag LIVE auf SPORT1, Countdown ab 19 Uhr)

Darts-WM 2026: So sehen Sie das Finale live im Free-TV und Gratis-Stream

Die Darts-WM ist zum 22. Mal in Folge bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally erneut live im Free-TV sowie im Stream.

SPORT1 ist vom ersten bis zum letzten Pfeil live mit dabei. Die TV-Übertragung am Samstag mit dem Finale startet um 19 Uhr mit dem Countdown bevor ab 21.15 Uhr die Pfeile fliegen. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM: Showdown der Jungstars im Ally Pally

Beide Spieler überzeugten im Halbfinale auf unterschiedliche Weise. Littler marschierte souverän ins Endspiel, während van Veen ein intensives Duell mit Gary Anderson überstand.

Nun stehen sich die zwei Spieler gegenüber, die für den Generationswechsel im Darts stehen.

Darts-WM 2026: Littler auf historischem Kurs

Der erst 18 Jahre alte aktuelle Weltmeister ließ im Halbfinale keinen Zweifel an seiner Form. Gegen Ryan Searle setzte sich Littler klar mit 6:1 durch und gewann zwischenzeitlich elf Legs in Folge – eine eindrucksvolle Machtdemonstration auf der größten Darts-Bühne.

Für Littler ist es bereits die dritte WM-Teilnahme – und zum dritten Mal in Folge steht er im Finale.

Damit rückt er in einen exklusiven Kreis: Dieses Kunststück gelang zuvor nur Altmeister Anderson und dem legendäre Phil Taylor. Zudem könnte Littler seinen Titel verteidigen – etwas, das zuletzt Anderson gelang.

Darts-WM: Van Veens Weg ins erste WM-Finale

Gian van Veen musste im Halbfinale deutlich mehr investieren. Gegen Altmeister Gary Anderson setzte sich der 23-Jährige in einem spannenden Match mit 6:3 durch und erreichte erstmals ein WM-Finale. Der Niederländer bewies Nervenstärke und Konstanz, als es darauf ankam.

Schon zuvor hatte van Veen ein Ausrufezeichen gesetzt: Mit seinem Einzug ins Halbfinale löste er Michael van Gerwen als niederländische Nummer eins ab – nach 13 Jahren an der Spitze. Aktuell steht van Veen auf Rang drei der Order of Merit.

Darts-WM: Ein Finale mit besonderer Bedeutung

Das Finale 2026 steht damit nicht nur für einen Titelkampf, sondern auch für einen Wendepunkt im Darts-Sport. Titelverteidiger gegen Herausforderer – und zwei Youngster, die Geschichte schreiben wollen.

Dem Sieger winkt ein Rekord-Preisgeld von einer Million Pfund (1,1 Millionen Euro).

Darts-WM: Samstag, 3. Januar 2026 - Spielplan im Überblick

Finale (ab 21.15 Uhr):

  • Luke Littler (ENG) - Gian van Veen (NED)

