Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Das Finale mit Littler und van Veen

SPORT1 03.01.2026 • 18:00 Uhr Das Finale der Darts-WM 2026 ist ein historisches. Mit Luke Littler und Gian van Veen stehen sich zwei Youngster auf der größten Bühne des Sports gegenüber – mit Rekorden und einer offenen Titelfrage. Wer holt im Ally Pally den Titel?

Die Darts-WM 2026 erreicht ihren Höhepunkt. Am Finalabend kommt es im Londoner Alexandra Palace zum Duell der nächsten Generation: Luke Littler trifft auf Gian van Veen.

Der Titelverteidiger fordert den Final-Neuling heraus – es ist das jüngste WM-Finale der Geschichte. (Am Samstag LIVE auf SPORT1, Countdown ab 19 Uhr)

Darts-WM 2026: So sehen Sie das Finale live im Free-TV und Gratis-Stream

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Darts-WM ist zum 22. Mal in Folge bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally erneut live im Free-TV sowie im Stream .

SPORT1 ist vom ersten bis zum letzten Pfeil live mit dabei. Die TV-Übertragung am Samstag mit dem Finale startet um 19 Uhr mit dem Countdown bevor ab 21.15 Uhr die Pfeile fliegen. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM: Showdown der Jungstars im Ally Pally

Beide Spieler überzeugten im Halbfinale auf unterschiedliche Weise. Littler marschierte souverän ins Endspiel, während van Veen ein intensives Duell mit Gary Anderson überstand.

Darts-WM 2026: Littler auf historischem Kurs

Der erst 18 Jahre alte aktuelle Weltmeister ließ im Halbfinale keinen Zweifel an seiner Form. Gegen Ryan Searle setzte sich Littler klar mit 6:1 durch und gewann zwischenzeitlich elf Legs in Folge – eine eindrucksvolle Machtdemonstration auf der größten Darts-Bühne.

Für Littler ist es bereits die dritte WM-Teilnahme – und zum dritten Mal in Folge steht er im Finale.

Damit rückt er in einen exklusiven Kreis: Dieses Kunststück gelang zuvor nur Altmeister Anderson und dem legendäre Phil Taylor. Zudem könnte Littler seinen Titel verteidigen – etwas, das zuletzt Anderson gelang.

Darts-WM: Van Veens Weg ins erste WM-Finale

Gian van Veen musste im Halbfinale deutlich mehr investieren. Gegen Altmeister Gary Anderson setzte sich der 23-Jährige in einem spannenden Match mit 6:3 durch und erreichte erstmals ein WM-Finale. Der Niederländer bewies Nervenstärke und Konstanz, als es darauf ankam.

Schon zuvor hatte van Veen ein Ausrufezeichen gesetzt: Mit seinem Einzug ins Halbfinale löste er Michael van Gerwen als niederländische Nummer eins ab – nach 13 Jahren an der Spitze. Aktuell steht van Veen auf Rang drei der Order of Merit.

Darts-WM: Ein Finale mit besonderer Bedeutung

Das Finale 2026 steht damit nicht nur für einen Titelkampf, sondern auch für einen Wendepunkt im Darts-Sport. Titelverteidiger gegen Herausforderer – und zwei Youngster, die Geschichte schreiben wollen.

Dem Sieger winkt ein Rekord-Preisgeld von einer Million Pfund (1,1 Millionen Euro).

Darts-WM: Samstag, 3. Januar 2026 - Spielplan im Überblick

Finale (ab 21.15 Uhr):