Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Littler und Anderson wollen ins Finale

Wer schafft bei der Darts-WM den Sprung ins Finale? Am Freitag wird diese Frage beantwortet. Beide Halbfinals finden in der Abendsession statt, es gibt also keine Nachmittagssession. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Titelverteidiger Luke Littler kämpft dabei gegen seinen bislang so stark aufspielenden englischen Landsmann Ryan Searle. Im zweiten Halbfinale stehen sich Ex-Weltmeister Gary Anderson und Youngster Gian van Veen gegenüber.

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag 19 live im Free-TV und Gratis-Stream

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de und YouTube

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Darts-WM ist, wie schon in den vergangenen Jahren, bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally erneut live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube.

SPORT1 ist vom ersten bis zum letzten Pfeil live mit dabei. Die TV-Übertragung am Freitag mit der Abendsession, der Countdown beginnt um 19.15 Uhr. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM 2026: Schafft Littler den Sprung ins Finale?

Littler marschierte am Neujahrstag mit einer Machtdemonstration ins Halbfinale. Mit Krzysztof Ratajski machte der 18-Jährige in nur 33 Minuten und 44 Sekunden Nettospielzeit mit 5:0 in Sätzen kurzen Prozess.

Searle, der im bisherigen Turnierverlauf nur zwei Sätze abgegeben hat, dürfte deutlich mehr Gegenwehr leisten. „Heavy Metal“ steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem WM-Halbfinale.

Darts-WM: Stoppt van Veen auch Ex-Weltmeister Anderson?

Das zweite Final-Ticket spielen Anderson und van Veen untereinander aus. „The Flying Scotsman“, der 2015 und 2016 Weltmeister wurde, hat in der neuen niederländischen Nummer eins eine knifflige Aufgabe vor sich.

Van Veen setzte mit seinem 5:1-Viertelfinalsieg am Donnerstag gegen Mitfavorit Luke Humphries ein deutliches Ausrufezeichen.

Am Samstag steigt dann das Finale im legendären Londoner Ally Pally. Dem Sieger winkt ein Rekord-Preisgeld von einer Million Pfund (1,1 Millionen Euro).

Darts-WM: Freitag, 2. Januar 2026 - Spielplan im Überblick

