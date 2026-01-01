Darts-WM: Unschöner Empfang für Littler

Julius Schamburg , Benjamin Zügner 01.01.2026 • 20:42 Uhr Die Nickligkeiten zwischen Weltmeister Luke Littler und dem Publikum im Ally Pally gehen weiter. Der Titelverteidiger wird vor seinem Halbfinale heftig ausgebuht.

Unschöner Empfang für Luke Littler! Das 18 Jahre alte Wunderkind ist bei der Darts-WM vor seinem Viertelfinal-Sieg gegen den Polen Krzysztof Ratajski (5:0) heftig ausgebuht worden.

Vor seinem Walk-on-Song „Greenlight“ von Pitbull waren lautstarke Buhrufe aus dem Publikum im Londoner Alexandra Palace zu vernehmen. Littler schüttelte daraufhin den Kopf. Nachdem der Hit verklungen war, folgten Pfiffe.

Darts-WM: Littler giftete gegen Fans im Ally Pally

Schon als im Vorfeld ein Sky-Interview mit dem Titelverteidiger auf dem Bildschirm in der Halle gezeigt wurde, buhten einige Fans lautstark. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Als das Spiel gegen Ratajski jedoch lief, hatte sich die Stimmung bereits gewendet. Von den Fans gab es Gesänge und Sprechchöre für „The Nuke“.

Nach der Partie legte Littler gegen die Fans nach: „Ich möchte nur eins sagen: Ihr bezahlt für die Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld, also danke für mein Geld. Danke, dass ihr mich ausgebuht habt! Danke! Danke!“, sagte er im Sky-Interview auf der Bühne.

Buhrufe vs. Littler: „Das belastet ihn schon“

Am Donnerstagabend gab es dann eine Art Retourkutsche für die Nummer eins der PDC Order of Merit. „Das haben hier auch ein paar Zuschauer zum Anlass genommen, ihn auszubuhen“, merkte SPORT1-Experte Robert Marijanovic an.

„Das belastet ihn schon. Littler scheint sichtlich angespannt. Das ist keine einfache Situation für einen 18-Jährigen. Niemand will ausgebuht werden“, machte Marijanovic deutlich.

Littler gewann den ersten Satz im Decider. Dabei checkte er den Big Fish - das größtmögliche Finish im Darts - zum Satzgewinn. Der Engländer ballte anschließend die Faust und gestikulierte erneut in Richtung der Fans. Spätestens nach der 170 hatte er die Zuschauer auf seiner Seite.