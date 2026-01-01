Darts-WM: Underdog? Anderson ist gewarnt

Maximilian Huber 01.01.2026 • 11:58 Uhr Mit Justin Hood und Gary Anderson treffen an Neujahr zwei Spieler aufeinander, deren sportliche Laufbahn kaum unterschiedlicher sein könnte. Eine erneute Klatsche gegen die WM-Sensation schlechthin will Anderson zwingend vermeiden.

Nicht wenige Darts-Fans dürften sich in den vergangenen Tagen gefragt haben, wer um alles in der Welt Justin Hood ist und wie es diesem vermeintlich unbekannten Spieler gelingen konnte, die Topspieler Danny Noppert und Josh Rock aus dem WM-Turnier zu werfen.

Der sympathische Engländer mit dem Pinguin-Fischerhut, der auf „Happy Feet“ als Spitznamen hört, hatte sich schließlich erst im Januar 2025 seine PDC-Tourcard erspielt und den Beginn seiner Darts-Karriere eingeleitet. Knapp ein Jahr später steht der 32-Jährige nach einem Sensationslauf völlig zu Recht im WM-Viertelfinale und trifft dort auf eine echte Legende des Sports.

Hood bezwang Anderson bereits deutlich

Am späten Dienstagabend herrschte für Hood Klarheit, dass er an Neujahr auf den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson treffen wird. Nicht zum ersten Mal werden sich die beiden Publikumslieblinge gegenüberstehen, bei den Players Championship 17 im Juni fing sich Anderson im direkten Duell eine 2:6-Klatsche ein.

„Er ist kein Underdog. Ich kenne ihn, und ich weiß, wie gut er ist“, erläuterte Anderson nach seinem 4:1-Sieg über Michael van Gerwen im Gespräch mit SPORT1. Auf die 2:6-Pleite auf der Pro Tour angesprochen, gab der Schotte zu, „richtig vermöbelt“ worden zu sein. Unterschätzen wird der 55-Jährige Hood somit keinesfalls, wie er später auf der Pressekonferenz klarstellte. „Jeder sagt: Wer ist Justin Hood? Aber er ist ein sehr sehr guter Dartspieler.“

Hood-Wahnsinn gegen Josh Rock

Hood stellte dies vor allem im WM-Achtelfinale gegen Josh Rock unter Beweis, traf gegen den Nordiren alle seine ersten elf Versuche auf die Doppel und beendete die Partie mit einer Doppel-Quote von 75 Prozent.

„Meine Doppel waren super, ich bin glücklich. Im Practice war mein Scoring super und meine Doppel noch nicht ganz so. Ich habe eine Stunde nur Doppel trainiert - und das hat sich ausgezahlt”, gab Hood zu. „Ich habe noch nie etwas Vergleichbares erlebt. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn die Leute deinen Namen rufen.“

Hood: „Ich will diese Trophäe“

In der PDC Order of Merit ist der sympathische Engländer bereits um 36 (!) Plätze geklettert und liegt vor dem WM-Viertelfinale auf Rang 50. Gegner Anderson liegt auf Platz elf der Rangliste - wird sich aber gegen Hood strecken müssen.

„Wenn Gary gegen mich gewinnen will, muss er sich das verdienen. Ich will die Trophäe“, zeigte sich Hood kämpferisch.

Er habe in den vergangenen Wochen und Monaten viel Zeit und Arbeit in Darts gesteckt, was er zuvor nicht tat. „Ich war dieses Jahr sehr faul. Ich habe das gemacht was ich immer mache: eine halbe Stunde trainiert. Jetzt habe ich aber sehr viel Zeit reingesteckt, in den vergangenen Wochen vier bis fünf Stunden trainiert.“

Im zweiten Spiel der Nachmittagssession stehen sich die beiden Publikumslieblinge auf der Bühne des Alexandra Palace gegenüber. (ab ca. 15.15 Uhr LIVE bei SPORT1)