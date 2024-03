Darts: Historischer deutscher Neun-Darter!

Der deutsche Nachwuchs-Dartsspieler Niko Springer hat am Sonntag im Rahmen der PDC Europe Next Gen in Eisenstadt Geschichte geschrieben.

Springer mit Neundarter zum Matchgewinn

Bittere Niederlage im Finale

Zum Titelgewinn reichte es am Ende für den „Meenzer Bub“ allerdings nicht: Gegen den Österreicher Patrick Tringler vergab er im zehnten Leg fünf Matchdarts und musste sich am Ende mit 5:6 geschlagen geben.

Das nächste Event der PDC Europe Next Gen steht am 15. Juni an. Dann gastiert die „Nächste Generation“ des Dart-Sports in Hildesheim.