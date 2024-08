Darts: Deutsches Talent mit Ausrufezeichen

Beim 16. Turnier der PDC NEXT GEN feiert Kevin Troppmann den Sieg. Im Finale gegen Steven Noster trumpft er im entscheidenden Leg groß auf.

Kevin Troppmann hat das 16. Turnier der PDC Europe NEXT GEN gewonnen. Im Endspiel von Hildesheim gewann Troppmann gegen Steven Noster.

Troppmann führte im Finale mit 4:1 in den Legs, ehe Noster mit zwei Leggewinnen auf 3:4 herankam. Im zehnten Leg trumpfte Troppmann dann mit einem Drei-Darts-Average von 107,36 auf und tütete den Turniersieg ein.

Troppmann marschiert zum Titel

Auf seinem Weg ins Finale schaltete Troppmann in der K.o.-Runde Viktor Schulz (4:1), Marcel Althaus (4:1), Marcel Junk (4:3), Jan Schmidt (4:1) und Kai Gotthardt (5:3) aus.

Am Tag zuvor hatte Pascal Wirotius das 15. Turnier der PDC Europe NEXT GEN gewonnen.

Noch bis Mitte September duellieren sich bei der PDC Europe Next Gen zahlreiche Nachwuchs- und Amateur-Dartspieler ohne PDC Tour Card aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Den Abschluss bilden zwei Turniere in Eisenstadt am 14. Und 15. September.