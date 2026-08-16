Last-Minute-Quali für deutsches Darts-Urgestein! Super-League-Feld komplett

Stefan Junold 16.08.2026 • 20:02 Uhr Darts-Urgestein Dragutin Horvat nutzt seine letzte Chance auf die Qualifikation für die Super League und hält seinen Traum von der dritten WM-Teilnahme am Leben.

Dragutin Horvat hat sich auf den letzten Drücker für die PDC Europe Super League 2026 (10. bis 13. November LIVE auf SPORT1) qualifiziert und damit seinen Traum von der dritten Teilnahme an der Darts-WM am Leben gehalten.

Nach einer schwachen Saison triumphierte der Routinier im 16. und letzten Turnier der PDC Europe Next Gen und rutschte damit unter die besten 16 der Rangliste, die im November in der Super League ein Ticket für den Ally Pally ausspielen. Hinzu kommen vier Spieler über die Juniorenwertung.

Horvat bezwang Jaimy van de Weerd in einem dramatischen Finale mit 6:5 in Legs. Der Deutsch-Niederländer schloss die Tabelle als Erster vor Daniel Klose und Paul Krohne ab, die am abschließenden Wochenende in Sindelfingen nicht am Start waren.

Teilnehmerfeld der Super League komplett

Ohne den Turniersieg hätte Horvat die Quali verpasst. Der 50-Jährige hat die Super League bereits zweimal gewonnen (2016 & 2023) und damit zweimal an der PDC-Weltmeisterschaft teilgenommen.

Damit ist das Teilnehmerfeld für die WM-Quali im deutschsprachigen Raum komplett. Die Namen in der Übersicht: