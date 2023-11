Die deutschen Dartsspieler Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko sind erfolgreich in die Players Championship Finals 2023 gestartet. Clemens setzte sich am Freitagnachmittag beim Major-Turnier in Minehead in der ersten Runde mit 6:3 gegen den Engländer Connor Scutt durch.

Ein 95er-Average und eine Checkout-Quote von 50 Prozent sicherten dem „German Giant“ den Einzug unter die besten 32. Dort wartet mit Shootingstar Josh Rock aus Nordirland ein harter Brocken auf Clemens.

Pietreczko meisterte seine Auftakthürde beim letzten großen Turnier vor der Darts-WM (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1) ebenfalls souverän. Dem 29-Jährigen aus Berlin gelang ein deutlicher 6:1-Erfolg gegen den niederländischen Außenseiter Christian Kist.

Deutscher Debütant scheidet früh aus

Schwieriger dürfte es für Pietreczko am Samstag werden, dann trifft er in der zweiten Runde auf den an Nummer zehn gesetzten Ryan Searle (England).

Weniger erfolgreich verlief die erste Runde für Daniel Klose. Der deutsche Debütant unterlag Ryan Joyce mit 3:6 und schied vorzeitig aus dem Turnier aus. Obwohl Klose zunächst zum 1:1 ausgleichen konnte, ließ er seinen Kontrahenten dann auf 5:1 davonziehen.

Schindler gefragt

Am Abend geht mit Martin Schindler noch ein vierter Deutscher in der ersten Runde der Players Championship Finals an den Start. „The Wall“ trifft um 22:30 Uhr auf Kim Huybrechts.

Bei den den Players Championship Finals kämpfen über drei Tage 64 Spieler um ein Preisgeld von insgesamt 600.000 Pfund. Das Teilnehmerfeld ergibt sich aus den Top 64 der Players Championship Order of Merit, also den Spielern, die bei den insgesamt 30 Players Championship Events in diesem Jahr am meisten Preisgeld ergattern konnten.

Players Championship Finals: 1. Runde

Nachmittag-Session:

Ross Smith - Scott Williams 6:2

Ryan Searle - Boris Krcmar 6:4

Damon Heta - Jules van Dongen 6:1

Gian van Veen - Chris Landman 6:1

Rob Cross - Cameron Menzies 6:3

Josh Rock - Rowby-John Rodriguez 6:4

James Wade - William O‘Connor 6:2

Radek Szaganski - Ian White 6:2

Luke Woodhouse - Simon Whitlock 6:4

Ryan Joyce - Daniel Klose 6:3

Mike De Decker - Mario Vandenbogaerde 1:6

Ricardo Pietreczko - Christian Kist 6:1

Stephen Bunting - Mickey Mansell 6:4

Gabriel Clemens - Connor Scutt 6:3

Dimitri van den Bergh - Jim Williams 6:4

Jonny Clayton - Stephen Burton 6:4

Abend-Session:

Dylan Slevin - Matt Campbell

Chris Dobey - Raymond van Barneveld

Michael Smith - Richard Veenstra

Gary Anderson - Steve Beaton

Gerwyn Price - Ricky Evans

Callan Rydz - Michael van Gerwen

Luke Humphries - Martin Lukeman

José de Sousa - Kevin Doets

Krzysztof Ratajski - Maik Kuivenhoven

Brendan Dolan - Ritchie Edhouse

Andrew Gilding - Steve Lennon

Daryl Gurney - Niels Zonneveld

Kim Huybrechts - Martin Schindler

Dirk van Duijvenbode - Jermaine Wattimena

Joe Cullen - Jamie Hughes