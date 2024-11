Florian Hempel verpasst die dritte Runde bei den Players Championship Finals. Einen Tag nach seinem Coup gegen Jonny Clayton scheitert er an Dirk van Duijvenbode. Besser macht es Martin Schindler. Luke Littler schrammt an einem Rekord vorbei.

Deutschlands bester Dartsprofi Martin Schindler hat bei der Generalprobe für die WM in London (15. Dezember ) die nächste Hürde genommen. In der zweiten Runde der Players Championship Finals besiegte der Weltranglisten-23. aus Strausberg den Engländer Ryan Meikle, der zum Auftakt Gary Anderson gezwungen hatte, mit 6:4 und ist damit als einziger Deutscher ins Achtelfinale im englischen Minehead eingezogen.

Nächster Gegner ist am Abend (22.00 Uhr) der Engländer Ryan Joyce.

Hempel raus

Weltmeister für Clemens zu stark

Gabriel Clemens, dritter deutscher Starter beim letzten Turnier vor der Weltmeisterschaft, war bereits in Runde eins an Weltmeister Luke Humphries gescheitert (2:6). Mit Humphries, dem Titelverteidiger, könnte es Schindler dann in einem möglichen Viertelfinale zu tun bekommen.