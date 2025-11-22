Newsticker
Pietreczko bringt Littler ins Schwitzen

Ricardo Pietreczko bäumt sich bei den Players Championship Finals gegen Luke Littler auf, unterliegt aber schließlich.
SPORT1
Großer Kampf, aber kein Ertrag: Der deutsche Darts-Star Ricardo Pietreczko hat Weltmeister Luke Littler bei den Players Championship Finals lange die Stirn geboten, musste sich am Ende dennoch verdient geschlagen geben.

Der 31-Jährige unterlag im Achtelfinale vom Samstag mit 6:10 in Legs und verpasste damit die nächste Runde des Turniers in Minehead.

„Pikachu“ hatte zunächst Hoffnung gemacht, indem er auf 3:1 davonzog, doch dann spielte Littler seine ganze Klasse aus und ärgerte den Deutschen mit einigen unkonventionellen Checkouts. Im 13. Leg checkte Littler 121 Punkte über Bullseye, Triple-7 und Bullseye zum zwischenzeitlichen 8:5.

Im März 2024 waren Pietreczko bei einer Niederlage gegen Littler (3:7) noch die ungewöhnlichen Check-out-Wege aufgestoßen. Diesmal nahm es der Deutsche mit einem Lächeln zur Kenntnis.

Auch Schindler raus

Littlers starker Average von 102,7 ließ Pietreczko (90,4) am Ende keine Chance.

„Pikachu“ hatte in der ersten Runde den Iren William O’Connor besiegt, ehe er die schottische Darts-Ikone Gary Anderson rauswarf.

Martin Schindler war schon zuvor gegen Gerwyn Price ausgeschieden. Damit ist kein Deutscher mehr Teilnehmer des Turniers.

