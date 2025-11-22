SPORT1 22.11.2025 • 22:57 Uhr Ricardo Pietreczko bäumt sich bei den Players Championship Finals gegen Luke Littler auf, unterliegt aber schließlich.

Großer Kampf, aber kein Ertrag: Der deutsche Darts-Star Ricardo Pietreczko hat Weltmeister Luke Littler bei den Players Championship Finals lange die Stirn geboten, musste sich am Ende dennoch verdient geschlagen geben.

Der 31-Jährige unterlag im Achtelfinale vom Samstag mit 6:10 in Legs und verpasste damit die nächste Runde des Turniers in Minehead.

„Pikachu“ hatte zunächst Hoffnung gemacht, indem er auf 3:1 davonzog, doch dann spielte Littler seine ganze Klasse aus und ärgerte den Deutschen mit einigen unkonventionellen Checkouts. Im 13. Leg checkte Littler 121 Punkte über Bullseye, Triple-7 und Bullseye zum zwischenzeitlichen 8:5.

Im März 2024 waren Pietreczko bei einer Niederlage gegen Littler (3:7) noch die ungewöhnlichen Check-out-Wege aufgestoßen. Diesmal nahm es der Deutsche mit einem Lächeln zur Kenntnis.

Auch Schindler raus

Littlers starker Average von 102,7 ließ Pietreczko (90,4) am Ende keine Chance.