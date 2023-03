Darts Premier League: Aspinall wirft historisch schlecht! - und nimmt es mit Humor

Ein Spiel zum Vergessen!

Aber der Drei-Dart-Average von 75,47 Punkten bedeutet einen historischen Tiefstwert in der Premier League. Noch nie warf ein Spieler laut Datenexperte Colin Harris im Schnitt weniger Punkte pro Aufnahme als der Engländer am vergangenen Donnerstag in der M&S Bank Arena in Liverpool.

Zumindest Robert Thornton dürfte „The Asp“ damit eine Freude gemacht haben. Der Schotte hatte mit 75,68 Punkten den bisherigen Minusrekord gehalten. Diesen stellte „The Thorn“ 2016 auf, als er Dave Chisnall 0:7 unterlag.

Aspinall reagiert mit Humor

Doch Aspinall nahm diese unrühmliche Rekordleistung mit Humor. Am folgenden Tag wandte er sich via Instagram an seine Fans und freute sich über die mit dem Halbfinaleinzug gewonnenen Punkte. Dazu erklärte er, dass er die ganze Woche über mit einem Infekt zu kämpfen hatte, der gegen Smith wohl voll zugeschlagen habe. Diese Erklärung garnierte er noch mit drei lachenden Smileys.

Dass Aspinall, der aktuell in der Premier-League-Tabelle auf Rang drei liegt, besser spielen kann, hatte er im ersten Spiel des Abends unter Beweis gestellt. Gegen Chris Dobey setzte er sich mit 6:4 durch und glänzte dabei neben einer perfekten Doppelquote mit zwei Highfinishes über 112 und 143 in Folge.