Darts-Legende verabschiedet sich aus der Premier League!

Darts-Legende Gary Anderson nimmt Abschied aus der Premier League Darts! „Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich das alles durchgemacht habe. Das macht alles einen Heidenspaß, aber ich werde das nicht mehr machen. Wenn ich die European Tour spiele, für die ich mich qualifizieren kann, sowie die Pro-Tour-Turniere, dann bin ich zufrieden“, sagte er in einem Gespräch mit Online Darts im Rahmen einer Veranstaltung des Dartherstellers Unicorn.