Darts: "Äquivalent zur Super League!" - Ärger um Änderung bei PDC European Tour

Neben dem Preisgeld, welches um 35.000 Pfund auf 175.000 Pfund erhöht worden ist, wurde das Qualifikationsformat angepasst. In diesem Jahr sind die Top 16 der PDC Order of Merit automatisch für jedes Turnier qualifiziert.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Insgesamt 13 Turniere wird die European Tour haben, darunter auch erstmals ein Event in der Schweiz (Basel). Weiter gibt es ein Turnier in Belgien, während andere Turniere in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Ungarn und Tschechien stattfinden werden.