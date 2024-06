Darts: Pleite für Darts-Ikone Lim

Bei der Team-WM in Frankfurt überrascht Gibraltar, für Singapur gibt es im Duell mit den Philippinen nichts zu holen. Das deutsche Team mit Martin Schindler und Gabriel Clemens ist am Abend gegen Finnland gefordert.

Zum Auftakt des zweiten Tages hat es bei der Team-WM in Frankfurt eine Überraschung gegeben. Im Duell zwischen Spanien und Gibraltar setzte sich der Außenseiter von der spanischen Landzunge mit 4:3 gegen den großen Bruder durch.

Keine Überraschung gelang dem Bahrain. Gegen Island setzte es eine klare 0:4-Pleite. Ebenfalls eine Niederlage kassierte Darius Labanauskas an der Seite von Mindaugas Barauskas mit Lettland. Gegen Taipeh unterlag der WM-Viertelfinalist von 2020 mit Barauskas mit 2:4.

Das deutsche Team mit Martin Schindler und Gabriel Clemens trifft am Abend in ihrem zweiten Spiel auf Finnland. Zum Auftakt am Freitag setzten sich Schindler und Clemens knapp gegen Neuseeland durch.