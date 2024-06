World Cup of Darts: Darum startet Littler nicht bei Team-WM

In Frankfurt steht die Darts-Team-WM auf dem Programm. Die besten Spieler der Welt kämpfen um den Titel. Mit Luke Littler fehlt ausgerechnet der neue Superstar beim World Cup of Darts. Der Grund ist ein ganz banaler.

In Frankfurt steht die Darts-Team-WM auf dem Programm. Die besten Spieler der Welt kämpfen um den Titel. Mit Luke Littler fehlt ausgerechnet der neue Superstar beim World Cup of Darts. Der Grund ist ein ganz banaler.

Luke Littler gilt als neue Aushängeschild des Darts-Sports . Nach seinem grandiosen Auftritt bei der WM, die er als Zweiter beendete, gewann der 17-Jährige im Mai auch die Premier League. Doch wenn die Topstars bei der Team-WM in Frankfurt um den Sieg kämpfen, sucht man den Shootingstar in der Teilnehmerliste vergeblich. Doch woran liegt das?

World Cup of Darts: Legende Taylor äußert sich zu Littler

So brachten Littler-Fans die Idee ins Spiel, einfach die Nominierungs-Regularien zu ändern und somit ihrem Liebling die Teilnahme zu ermöglichen. Davon hält James Wade jedoch wenig. „Die WM-Teams basierten immer auf Grundlage der Rangliste. Es ist Quatsch, dass manche Leute das ändern wollen, nur um ihre Lieblingsspieler in das Turnier bringen zu können. Littler wird es sich verdienen und schon noch früh genug dabei sein“, schrieb „The Machine“ in seiner „Daily Star“-Kolumne.

Team-WM: Deutsches Team startet mit Sieg

Die deutschen Darts-Profis Martin Schindler und Gabriel Clemens haben einen Fehlstart in die Team-WM in Frankfurt spektakulär abgewendet. Die Vorjahres-Halbfinalisten besiegten Haupai Puha und Ben Robb aus Neuseeland am Donnerstag in der Frankfurter Eisporthalle nach einem Krimi mit 4:3 erst im Decider und haben nun den Einzug ins Achtelfinale vor Augen.