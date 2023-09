Darts: Hammerlose für deutsches Duo beim World Grand Prix

Die beiden deutschen Teilnehmer treffen beim World Grand Prix (2. bis 8. Oktober LIVE im TV auf SPORT1 ) in Leicester auf äußerst namhafte Gegner.

Martin Schindler trifft in der 1. Runde des einzigen Turniers der PDC-Tour, das im Double-In-Modus gespielt wird, auf die niederländische Legende Raymond van Barneveld.

Zwar verbindet man mit den beiden Superstars reichlich Erfolge und Qualität, dennoch hätte es aus deutscher Sicht auch schlimmer kommen können. Denn sowohl „Snakebite“ als auch „Barney“ befinden sich aktuell nicht in Topform.

Van Gerwen erwischt Kracher-Duell zum Auftakt

Schindler steigt bereits am ersten Tag des Turniers ein, am Montag 2. Oktober. Clemens bittet den an Nummer drei gesetzten Wright einen Tag später ans Oche.