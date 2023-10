Darts World Grand Prix 2023: Albtraum statt Sternstunde! Schindler bekommt eine Abreibung

Beim Darts World Grand Prix 2023 (LIVE auf SPORT1 ) in Leicester hagelte es für Martin Schindler im Viertelfinale eine bittere 0:3-Pleite gegen Gerwyn Price. „The Wall“, der als erster Deutscher überhaupt die Runde der letzten Acht bei diesem Event erreicht hatte, schrammte dabei nur knapp an der Höchststrafe vorbei.

Erst im neunten Leg konnte er zum ersten - und einzigen - Mal auschecken und so eine komplette Nullnummer vermeiden. „Ich habe nicht so gut gepunktet. Aber Martin war heute nicht in seiner Topform“, ließ Price, der auch sein drittes Match in Leicester ohne Satzverlust gewinnen konnte, im Siegerinterview das Spiel Revue passieren.