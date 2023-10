Trotz Höchststrafe! Schindler schreibt beim World Grand Prix deutsche Darts-Geschichte

Martin Schindler hat ein kleines Stück deutsche Darts-Geschichte geschrieben! Die deutsche Nummer zwei setzte sich beim World Grand Prix gegen Stephen Bunting mit 3:2 in Sätzen durch und steht damit als erster Deutscher im Viertelfinale des einzigen Turniers auf der PDC-Tour, das im Double-In-Format gespielt wird.

Im ersten Leg kassierte Schindler direkt die Höchststrafe für einen Darts-Spieler, die in dieser Form nur beim Double-In-Modus möglich ist. Bunting warf an und spielte einen starken Zwölf-Darter. Der Deutsche verpasste bei seinen drei Aufnahmen alle neun Versuche auf Doppel und blieb somit ohne Score und bei 501 Punkten stehen.

„Es war ein hartes Stück Arbeit, überhaupt ins Match reinzukommen. Ich habe erst mit dem 15. oder 18. Dart ein Doppel getroffen“, erinnerte sich Schindler bei Sky an den Horrorstart zurück. Um genau zu sein, war es Dart Nummer 14, der ihm die ersten Punkte brachte. „Im Moment des Match-Darts war ich dann sehr zittrig, aber ich freue mich sehr“, resümierte er.

Schindler steigert sich gegen Bunting

Der erste Satz ging bei weiter anhaltenden Double-In-Problemen Schindlers mit 3:0 an „The Bullet“, der dabei auf überragende 104,86 Zähler im Average kam. Beim Strausberger standen lediglich 63,38 zu Buche.

Nachdem Schindler zu Beginn des zweiten Sets gleich wieder ein Break in Form eines Elf-Darters gegen sich sah, drehte er endlich auf und stellte auf 2:1, weil Bunting seine Performance nicht halten konnte und sich Schindler steigerte. Mit einem weiteren Break brachte „The Wall“ diesen Durchgang auf seine Seite.

Von da an entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe - und Schindler setzte das nächste große Highlight! Der 27-Jährige checkte 160 Punkte zum Break zum 2:1 in Legs. Seinen eigenen Anwurf brachte er ohne Probleme durch und führte damit 2:1 in Sätzen.