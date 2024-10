Darts: Nächste Überraschungen! Superstars verpassen Halbfinale

Beim Darts World Grand Prix hat es die nächsten Überraschungen gegeben. Sowohl James Wade als auch Rob Cross verpassten am Freitagabend den Einzug ins Halbfinale.

Das Duell mit Wade gestaltete sich aber nicht so deutlich, wie es der Spielstand vermuten lässt. Alle drei Sätze wurde erst im finalen fünften Leg entschieden.

Darts: De Decker erstmals im Halbfinale

Auch beim Average lagen De Decker und Wade nahe beieinander: Während „The Real Deal“ auf 91,64 Punkte pro Aufnahme kam, erzielte der Engländer 91,26 Punkte. In den entscheidenden Momenten präsentierte sich De Decker jedoch abgezockter als sein erfahrenerer Gegner und überzeugte mit einer Checkout-Quote von 50 Prozent.

Der 28-Jährige hatte am Vortag durch einen 3:0-Sieg gegen Anderson erstmals bei einem Major-Turnier der PDC das Viertelfinale erreicht . Nun steht er sogar im Halbfinale, wo er auf den Sieger der Partie zwischen Joe Cullen und Dimitri Van den Bergh trifft.

Cross verliert nach Traumstart

Cross, der Platz vier in der Order of Merit belegt, verlor ein umkämpftes Match gegen Ryan Joyce mit 2:3. Dabei hatte „Voltage“ den besseren Start erwischt und den ersten Satz mit 3:1 gewonnen. Joyce fand jedoch zunehmend besser in die Partie und sicherte sich die beiden folgenden Sätze.