Darts: World Grand Prix heute live im TV, Stream und Ticker - wer holt den Titel?

Der World Grand Prix of Darts steht vom 7. bis 13. Oktober auf dem Programm. Am Sonntag ist Final-Tag. Wer holt sich den Titel? SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Livestream.

SPORT1 überträgt das Endspiel zwischen Mike De Decker und Luke Humphries am Sonntag im Free-TV, der Countdown beginnt um 20 Uhr. Zudem ist das Event auch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen.

Darts World Grand Prix HEUTE LIVE im TV, Stream & Liveticker

Finale wird im Best-of-11-Sets-Modus gespielt

Das Teilnehmerfeld besteht aus den ersten 16 der PDC Order of Merit und den ersten 16 der Pro Tour Order of Merit. Die beiden Deutschen Martin Schindler und Ricardo Pietreczko qualifizierten sich über die Pro Tour Order of Merit für das Turnier. Als Kommentator ist Basti Schwele im Einsatz, Experten sind Max Hopp und Robert Marijanovic.